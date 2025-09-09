"Nadie cambiará lo que siento por ti": Hugo García y su romántico mensaje a Isabella Ladera tras video íntimo con Beéle

Hugo García expresó su apoyo a Isabella Ladera tras la filtración de un video íntimo con Beéle. El exchico reality había sido relacionado sentimentalmente con la influencer venezolana.

Isabella Ladera atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida pública tras la filtración de un video íntimo con su expareja, el cantante colombiano Beéle. La situación no solo la dejó “profundamente devastada”, sino que también la llevó a tomar medidas legales contra los responsables y a denunciar públicamente “burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio”.

“Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, escribió Isabella en sus redes sociales. “Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona (Beéle) y yo... Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona (Beéle) decide exponerme de la forma más baja”.

El mensaje de Hugo García

Tras conocerse el video íntimo de Isabella Ladera con Beéle, la influencer venezolana recibió numerosos mensajes de apoyo en redes sociales, entre ellos uno de Hugo García, exintegrante de Esto es Guerra, con quien se le había vinculado sentimentalmente luego de aparecer juntos en eventos y publicaciones.

“No estás sola”, escribió Hugo. “Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”, agregó, haciendo referencia al verdadero nombre de la creadora de contenidos: Andrea Isabella Ladera Ceresa.

El mensaje se dio después de que la propia Isabella revelara en una historia que Hugo estaba al tanto de la situación desde hace dos meses. “El 13 de julio senté a mi mamá y le conté lo que estaba pasando, a ella, a mi familia y a Hugo”, compartió en una publicación que tituló "Preparando el corazoncito de mi mamá", junto a una fotografía en la que aparece conversando con su madre.

Isabella Ladera, Beéle y Hugo García

El romance entre Isabella Ladera y Beéle se hizo oficial a mediados de 2024, después de que la entonces esposa del cantante, Camila Rodríguez, denunciara públicamente una infidelidad y presentara pruebas del vínculo con la venezolana.

Poco después, la pareja compartió fotos románticas en redes sociales e Isabella apareció en dos videoclips de Beéle: Frente al mar y Mi refe. Sin embargo, en octubre de ese mismo año anunciaron el fin de la relación.

En mayo de 2025, Ladera volvió a ser noticia al aparecer en una transmisión en vivo junto al influencer peruano Hugo García, exintegrante de Esto es Guerra. “Miren quién está por aquí... estoy viendo a alguien, ¿quién será?”, bromeó ella antes de mostrar a García, quien saludó tímidamente. “¿Se vio?”, preguntó él. “Sí”, respondió ella entre risas.

A pesar de que ambos se dejaron ver juntos en varias ocasiones, la semana pasada Isabella aclaró su situación sentimental: “No somos novios. Ustedes saben que no somos novios. Es que lo quiero, sí, yo lo quiero burde, de lindo. Y él a mí. Vamos a ver qué pasa. Más allá del destino. Vamos a ver nuestras decisiones y todo eso”.

