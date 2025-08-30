Últimas Noticias
Busca defender el título: Jannik Sinner remonta un set a Shapovalov y se mete en octavos de final del US Open

La victoria de este sábado fue la número 24 consecutiva de Sinner en pistas rápidas de 'Grand Slam', tras haber conquistado las dos últimas ediciones del Abierto de Australia y la última en Nueva York.
La victoria de este sábado fue la número 24 consecutiva de Sinner en pistas rápidas de 'Grand Slam', tras haber conquistado las dos últimas ediciones del Abierto de Australia y la última en Nueva York. | Fuente: EFE | Fotógrafo: SARAH YENESEL
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La victoria del tenista italiano fue la número 24 consecutiva en pistas rápidas de 'Grand Slam', tras haber conquistado las dos últimas ediciones del Abierto de Australia y la última en Nueva York.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, se clasificó este sábado para los octavos de final del Abierto de Estados Unidos tras superar en cuatro sets al canadiense Denis Shapovalov.

Sinner, que defiende el título en Nueva York, invirtió 3 horas y 12 minutos en doblegar a Shapovalov (n.29) por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3.

En octavos de final, el italiano se medirá con el ganador del partido entre el estadounidense Tommy Paul (n.14) y el kazajo Alexander Bublik (n.24).

Shapovalov saltó este sábado a la pista decidido a poner a Sinner en aprietos. El canadiense se llevó sus primeros dos juegos en blanco y quebró a un Sinner vulnerable para situarse 1-4.

En octavos de final, el italiano se medirá con el ganador del partido entre el estadounidense Tommy Paul (n.14) y el kazajo Alexander Bublik (n.24).
| Fuente: EFE | Fotógrafo: SARAH YENESEL

Sinner, con algunas dificultades en el primer saque, levantó el 'break' para igualar 4-4, pero cuando el set parecía destinado al desempate, el italiano, sirviendo para el 6-6, cedió su juego con una doble falta, dejando el parcial en 5-7. Fue su primer set perdido este año en Nueva York.

El italiano se hizo fuerte con su servicio en el segundo set y un único 'break' le bastó para llevárselo por 6-4. En el tercero, Shapovalov arrancó con tres juegos consecutivos, pero Sinner respondió con autoridad ganando los seis siguientes para apuntarse el set 6-3.

Shapovalov dilapidó sus opciones de victoria entre esos seis juegos y los tres primeros del cuarto set, nueve en total para Sinner.

Con ese 3-0 inicial en la última manga, el italiano solo tuvo que mantener su saque para cerrar el set 6-3 y llevarse el partido.

"Sabía que hoy tenía que jugar a un nivel muy, muy alto, así que estoy muy contento de haber logrado la victoria. Él empezó muy bien, así que solo traté de mantenerme concentrado y de anticiparme a lo que venía", dijo Sinner en declaraciones a pie de pista.

"Siempre es una buena señal saber que sigo aquí. Cada vez se pone más difícil, tanto física como mentalmente, todo es diferente. Así que, obviamente, muy feliz de avanzar de nuevo en la segunda semana", añadió.

La victoria de este sábado fue la número 24 consecutiva de Sinner en pistas rápidas de 'Grand Slam', tras haber conquistado las dos últimas ediciones del Abierto de Australia y la última en Nueva York.

Además del título, Sinner también defiende el número 1 de la ATP, amenazado por el español Carlos Alcaraz. Sinner debe mejorar el resultado de Alcaraz para conservar el liderato en el ranking.

Tags
US Open 2025 abierto de estados unidos tenis grand slam Jannik Sinner

