“Qué honor ser tu novia”: Isabella Ladera sorprende a Hugo García con romántico mensaje

La modelo e influencer venezolana gritó a los cuatro vientos su amor por el exchico reality peruano mientras él se encuentra en México.

Isabella Ladera y Hugo García siguen demostrando que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos. La modelo venezolana no dudó en dejarle un cariñoso mensaje a su pareja en una reciente publicación de Instagram, gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

“Hola, qué hermoso eres, qué honor ser tu novia”, escribió Ladera en la caja de comentarios del post del deportista, acompañado de emojis de corazones.

El mensaje rápidamente se llenó de ‘me gusta’ y comentarios de los fans de la pareja, quienes celebraron el amor que ambos comparten públicamente desde hace un tiempo.

El romántico mensaje de Isabella Ladera a Hugo García.Fuente: Instagram: @hugogarcia

Hugo García no acompañó a Isabella Ladera en los Latin Billboard 2025

La razón por la que Hugo García no estuvo al lado de Isabella Ladera en el Knight Center de Miami, Florida, en Estados Unidos, por los Latin Billboard 2025 es porque se encuentra en México.

Cabe resaltar que el exchico reality siempre estuvo acompañando a la venezolana, pero esta vez no se pudo. Por otro lado, Beéle, expareja de Ladera, sí fue captado entre el grupo de músicos que acompañó a Ozuna en su presentación en la ceremonia.

De acuerdo a las imágenes, el colombiano, quien fue demando por la venezolana por la filtración de un video íntimo, aparece usando lentes oscuros y una gorra hacia atrás luciendo su frondosa cabellera mientras acompañó al reguetonero puertorriqueño a cantar el tema Alé Alé.

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su relación

Al ser consultado sobre los videos y fotos donde ambos se abrazan y se dicen “amor”, el exchico reality señaló: “Yo estoy feliz. Quiero mantenerlo en privado. Estoy en una bonita etapa, estoy feliz, estoy tranquilo”.

Minutos después la propia Isabella Ladera se comunicó por videollamada con el programa de espectáculos confirmando su relación con Hugo García.

“Lo que se ve, no se pregunta. Estamos muy bien, estamos muy tranquilos. Estamos en paz. Esperamos que la vivan por lo que decimos, que mostramos y no por lo que dicen por ahí”, sostuvo la venezolana. “¿Qué te gusta de él?”, preguntó el reportero. “Me pegó su valentía”, respondió Isabella dejando ver una refrescante sonrisa.