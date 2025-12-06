Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Xabi Alonso: "Kylian Mbappé está en camino a hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano Ronaldo"

Xabi Alonso equipara a Mbappé con Cristiano Ronaldo
Xabi Alonso equipara a Mbappé con Cristiano Ronaldo | Fuente: EFE/@cristiano/Composición
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Xabi Alonso compartió vestuario en el Real Madrid con Cristiano Ronaldo entre 2009 y 2014, en donde ganaron la décima Champions League del club madrileño.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, ha equiparado a Kylian Mbappé con Cristiano Ronaldo por "su peso en el equipo" y la "ambición" sobre el resto de sus compañeros.

En ese sentido, recalcó que "Cristiano es Cristiano y Kylian es Kylian", y que ambos futbolistas "son jugadores históricos, tanto en el Madrid como en el mundo del fútbol".

"Kylian está en el camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano. Por el peso que tiene en el equipo, por la ambición que transmite, por el número de goles... está a punto de hacer historia, está entre los elegidos en este momento en el año natural", declaró Xabi Alonso.

"Quiere no solo hacer las cosas bien, sino tener una influencia positiva en el resto, eso lo comparte con Cristiano, esa ambición que contagia al resto del equipo. Sí que veo similitudes y está en un gran momento", añadió el español.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento realizado este sábado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas de cara al partido de Liga que disputa mañana domingo ante el Celta de Vigo.
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento realizado este sábado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas de cara al partido de Liga que disputa mañana domingo ante el Celta de Vigo. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Sergio Pérez

Las declaraciones de Xabi Alonso se realizaron a puertas de otro partido de la liga española -enfrentará al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu-, en donde el equipo madrileño busca prepararse de cara al duelo de Champions League ante Manchester City, a disputarse el próximo miércoles 10 de diciembre.

Cabe recordar que Xabi Alonso compartió vestuario con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, entre 2009 y 2014, en donde consiguieron la décima Champions League del club español, al vencer al Atlético de Madrid en la final disputada en Lisboa.

Por otro lado, Mbappé buscará seguir en su racha goleada tras marcar 25 de los 44 tantos del Real Madrid en lo que va de la temporada 2025-26.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Xabi Alonso Kylian Mbappé Cristiano Ronaldo Real Madrid

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA