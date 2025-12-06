Xabi Alonso: "Kylian Mbappé está en camino a hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano Ronaldo"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, ha equiparado a Kylian Mbappé con Cristiano Ronaldo por "su peso en el equipo" y la "ambición" sobre el resto de sus compañeros.

En ese sentido, recalcó que "Cristiano es Cristiano y Kylian es Kylian", y que ambos futbolistas "son jugadores históricos, tanto en el Madrid como en el mundo del fútbol".

"Kylian está en el camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano. Por el peso que tiene en el equipo, por la ambición que transmite, por el número de goles... está a punto de hacer historia, está entre los elegidos en este momento en el año natural", declaró Xabi Alonso.

"Quiere no solo hacer las cosas bien, sino tener una influencia positiva en el resto, eso lo comparte con Cristiano, esa ambición que contagia al resto del equipo. Sí que veo similitudes y está en un gran momento", añadió el español.