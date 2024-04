Murió Vincent Friell, actor de 'Trainspotting' y 'Restless Natives', a los 64 años

El actor escocés también es recordado por su actuación en 'Fast Romance'. Vincent Friell también participó en series de televisión como 'Still Game' y 'Being Victor'.

Vincent Friell, actor de películas escocesas como Trainspotting, Inquietos ciudadanos y Fast Romance, falleció el último lunes 14 de abril, confirmó el medio escocés The Herald, por medio de un comunicado compartido por la agencia de su representación, Brennan Artis. En efecto, el actor, quien fue pieza importante en la película de culto dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Ewan McGregor, murió por una causa que se desconoce.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amigo y cliente, Vincent Friell, quien murió inesperadamente en el hospital con su familia a su alrededor el domingo. Por encima de todo, Vince fue buen padre, esposo y un amigo increíblemente amoroso”, señaló la agencia en un comunicado difundido en redes sociales.

“Enviamos nuestro amor en este difícil momento a su esposa Alana y a sus hijos Connie y Jude. Pedimos privacidad para aceptar esta triste pérdida”, añadió la empresa que representaba al actor.

Por otro lado, diversos portales internacionales mencionaron que el actor del filme La parte de los ángeles “no había divulgado ninguna dolencia recientemente” y que, por el momento, lo único que se sabe son "rumores" que aparecen en Internet.

Joe Mullaney y Vincent Friell protagonizaron la película de comedia escocesa 'Inquietantes ciudadanos'.Fuente: EMI Films

Guionistas y actores escocés se despiden de Vincent Friell

Por otro lado, diversas personalidades del cine escocés decidieron despedirse del actor mediante sus redes sociales. El director de cine Liam Rudden, por ejemplo, usó su cuenta de X (Ex Twitter) para expresar su sorpresa por la muerte de Friell.

“Es triste leer que Vicent Friell, una estrella brillante de la película Restless Natives, haya muerto a los 64 años”, comentó. Por su parte, el actor Patrick Stratford lamentó el deceso del intérprete de cine y televisión.

"Me descorazonó escucharlo: tuvo una carrera cinematográfica fantástica en Escocia, tuvo un breve período en Take the High Road interpretando al maestro de escuela de Natalie Robb y una memorable aparición como invitado en Still Game", escribió.

Por otro lado, el reconocido guionista Ninian Dunnett mandó sus condolencias a los familiares. “Vamos a hacer una gira del musical por Escocia el año que viene y lamento más de lo que puedo decir que Vince no estará con nosotros para compartir la nostalgia y la celebración”, señaló.

¿Quién es Vincent Friell, el actor de 'Trainspotting'?

Vincent Friell inició desde muy joven su carrera como actor. A los 25 años, protagonizó la icónica película de culto Restless Natives, o Inquietos ciudadanos, dirigida por el reconocido cineasta Michael Hoffman.

En 1996 participó en el filme de comedia oscura Trainspotting junto con Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Kevin McKidd, Robert Carlyle y Kelly Macdonald.

En el 2012 tuvo una aparición en la película de comedia La parte de los ángeles, del director Ken Loach. Del mismo modo, estuvo en diversos programas de televisión como: Rab C. Nesbitt, Still Game y Being Victor.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis