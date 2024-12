Wanda Nara enciende la polémica tras revelar secretos detrás de su separación con Mauro Icardi

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La mediática separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue generando repercusiones tras la infidelidad del futbolista con la actriz argentina 'China' Suárez. En el programa argentino LAM, se reveló un audio donde la modelo habla de "su estrategia" de separación de bienes.

La también empresaria explicó que tomó esta decisión para evitar complicaciones legales, como ocurrió con su anterior compromiso con Maxi López. Según sus declaraciones, la división de bienes se realizó inmediatamente después de descubrir el romance entre Icardi y Suárez. "Lo obligué a que me firme la división de bienes al toque", se le escucha decir.

También detalló que, aunque sigue casada con el futbolista, las ganancias obtenidas tras la separación de bienes no entran en la división de patrimonio compartido. Por otro lado, Wanda celebró que la relación entre Mauro y la 'China' haya sido fugaz, ya que el futbolista, después de haberla engañado, buscó recuperar su matrimonio.

"Me aseguré todo con un pibe que estaba desesperado por arreglarse. En otra situación, si él se hubiera enganchado con la mina, no me daba una mie*** o tenía que estar ocho años, como estuve con mi ex, peleándonos por la división de bienes", señaló.

Si bien la empresaria logró conseguir la separación de bienes, lo que viene será la división de bienes compartidos. Frente a este panorama, Wanda Nara decidió repotenciar su equipo legal para que la represente en su caso.







Wanda Nara relató su encuentro con la 'China' Suárez

Wanda Nara ofreció detalles de su encuentro con la 'China' Suárez durante su participación en el programa de Susana Giménez. La empresaria y conductora dijo que tuvo un cruce con la actriz en un reconocido bar de la Costanera en Buenos Aires.

Según relató, en el lugar también estaban presentes su pareja, L-Gante, y Mauro Icardi. El encuentro se dio luego de que un amigo en común las invitara a continuar la noche en un boliche. Al acercarse a saludar, Wanda inició un diálogo con Suárez, que comenzó de manera tranquila, pero rápidamente escaló en tensión.

La empresaria reveló que, durante la conversación, la actriz le aseguró no estar interesada en Mauro Icardi. Sin embargo, Wanda le pidió que tampoco buscara una relación con L-Gante, comentario que tensó aún más el intercambio.

Wanda dijo que la situación empeoró cuando otros presentes comenzaron a grabar el momento. "Se enojó porque había celulares filmando, pero yo no fui quien empezó eso", afirmó Nara.

Wanda Nara ventiló chats privados con la 'China' Suárez

Tras su entrevista con Susana Giménez, Wanda Nara arremetió nuevamente contra la 'China' Suárez al ventilar sus chats privados de hace varios años. En las conversaciones se pueden ver intercambios sobre sus vidas familiares, fotos de sus hijos y hasta varias referencias a lo ocurrido con Pampita en 2015, cuando la modelo encontró a la actriz en un motorhome (especie de casa rodante) desnuda con su pareja de aquel entonces, Benjamín Vicuña.

"Jamás la voy a perdonar, hasta que no diga públicamente que mintió", es una de las frases sobre las que 'China' Suárez hace referencia a Pampita en confidencia con Wanda Nara, según los chats publicados por la empresaria en sus stories de Instagram.

La periodista argentina Marcela Tauro aseguró en el programa Intrusos que Suárez tomará acciones legales contra Wanda tras las declaraciones de esta última en la entrevista que brindó a Susana Giménez.



De acuerdo con Tauro, la actriz considera falsas las afirmaciones de Nara y aseguró que los chats presentados durante la polémica no reflejan la realidad. "La 'China' está indignada porque siente que se está manchando su imagen de manera injusta y con información manipulada", declaró la periodista, quien también señaló que el equipo legal de la actriz ya trabaja en una demanda por daño moral y violación de la privacidad.