Whoopi Goldberg cuenta que su madre se olvidó de ella tras recibir terapia de electroshock en hospital

Whoopi Goldberg recordó cómo su madre, Emma Harris, tuvo un colapso que la llevó a ser hospitalizada durante dos años. En ese período, Harris, maestra de profesión, fue sometida a terapia de electroshock que le provocó daños en su memoria hasta el punto de no recordar a su familia.

"Mi madre en un momento cuando era mayor... dijo, '¿Puedo contarte un secreto?' Yo estaba como, 'Claro'", cuenta Goldberg a People. "Ella me dijo, 'No sabía quién eras cuando salí del hospital. No tenía idea de quién eras. Solo sabía que nunca quería volver a ese hospital, así que tuve que hacer todo lo que pudiera. Si decían que el cielo era verde, y yo podía ver que no era verde, y era azul, yo decía, 'Sí, el cielo es verde'".

La experiencia traumática de Harris también tuvo un gran impacto en Goldberg, que tenía ocho años cuando su madre fue hospitalizada por primera vez.

No tener a su madre cerca durante dos años obligó a la ganadora del Oscar a enfrentarse al mundo de una manera en la que muchos de sus compañeros no tenían que hacerlo a temprana edad.

"Aunque mi madre, que siempre fue mi mundo, que siempre fue ese centro de gravedad, de repente ya no estaba allí", explica.

Emma Harris murió el 29 de agosto de 2010 tras sufrir un derrame cerebral.

Whoopi Goldberg compartió este doloroso recuerdo a propósito del lanzamiento de su próximo libro, Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me, que estará disponible a partir del 7 de mayo.

Whoopi Goldberg habla sobre desaires en los Oscar por Barbie

Los Oscar 2024 esuvieron en medio de una controversia luego de la omisión a Margot Robbie y Greta Gerwig en las nominaciones del premio de la Academia.

La premiación fue catalogada como machista, sin embargo, Whoopi Goldberg –miembro del consejo de la Academia- compartió su opinión sobre lo dicho por sus colegas:

“No (siempre) consigues todo lo que quieres. No hay desaires. Eso es lo que hay que tener en cuenta: no todo el mundo recibe un premio, y es subjetivo. Las películas son subjetivas”, dijo la recordada protagonista de Cambio de hábito en el programa The View, transmitido por Entertainment Weekly.

Asimismo, Whoopi Goldberg dejó en claro que no había algún tipo de complot contra Margot Robbie ni con Greta Gerwig. Además, como todos los años, fueron los miembros de los Oscar quienes seleccionaron a los nominados, por ende, “las películas que te gustan a ti pueden no gustar a la gente que vota”.

“No son las élites, es toda la familia de La Academia la que vota por las nominaciones. Todos votamos, pero no se consigue todo lo que se desea”, aseguró la artista.

