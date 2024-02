Will Smith será un veterano de guerra en Irak en nueva película de acción 'Sugar Bandits'

Will Smith volverá muy pronto a los cines. El icónico actor de 55 años estará en la próxima película de acción y crimen Sugar Bandits, de acuerdo con información difundida por Deadline y Variety este miércoles 14 de febrero. Smith interpretará en esta ocasión a un veterano de guerra en Irak involucrado en delito de tráfico de drogas en Boston.

Según los mencionados medios, Sugar Bandits todavía no cuenta con un director. Sin embargo, se sabe que el filme estará basado en el guion y la novela ‘Devils In Exile’ de Chuck Hogan. Por su parte, Will Smith y Jon Mone estarán en la producción por medio de Westbrook Studios junto con la supervisión de Ryan Shimazaki.

Por otro lado, Stuart For producirá Sugar Bandits para AGC Studios, que se encargará de financiar toda la película y Richard Abate producirá para 3 Arts Entertainment. “Hace años, el proyecto se estaba organizando en Universal con Joe Carnahan como director, pero ahora se está lanzando al mercado independiente”, señala Deadline.

En efecto, esta será la primera película independiente donde participará Will Smith, quien está acostumbrado a trabajar con reconocidas industrias como Universal, Warner Bros, Disney, entre otras. Deadline, además, añade que Sugar Bandits contará con un presupuesto aproximado de 80 millones de dólares.

“AGC International y CAA Media Finance representan los derechos de distribución mundial de la película y presentarán la película a los compradores en el próximo EFM”, precisa Variety.

Will Smith ganó su primer Oscar como actor el 2022 con 'King Richard'. | Fuente: EFE

Will Smith regresa al cine luego del incidente con Chris Rock

Cabe recalcar que Sugar Bandits será la primera película donde estará Will Smith luego del recordado incidente en los premios Oscar 2022 cuando el intérprete de El príncipe de Bel-Air le dio una bofetada al animador y comediante Chris Rock luego de que este hiciera bromas a su esposa Jada Pinkett Smith en alusión a su alopecia.

Sin embargo, de acuerdo con Deadline, Will Smith no será el protagonista en el filme de acción pero sí tendrá un papel importante como coprotagonista. “La última película de Will Smith que salió al mercado fue Emancipación y que se vendió en una subasta masiva a Apple”, acota el medio.

Del mismo modo, se sabe que Will Smith aún se encuentra en la producción de Bad Boys 4 donde es protagonista de la saga junto con Martin Lawrence interpretando a los agentes policías Mike Lowrey y Marcus Burnett, respectivamente.

Will Smith ganó su primer Oscar como actor el 2022

Willard Carroll Smith II, conocido artísticamente como Will Smith, es un destacado e importante actor en los últimos años en Hollywood.

Will Smith ha sido nominado en tres ocasiones a los premios Oscar en la categoría a Mejor actor con las películas: Ali, En busca de la felicidad y King Richard. Precisamente, con este último filme pudo obtener su primer Oscar justo después del incidente con Chris Rock.

Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock durante los Oscar 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Robyn Beck

