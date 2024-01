Willem Dafoe recibirá estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Con una trayectoria de más de cien películas y cuatro nominaciones al Oscar, el actor estadounidense será reconocido con la primera estrella de 2024 en el Paseo de la Fama.

Willem Dafoe, célebre por sus roles icónicos en la pantalla grande, será galardonado con la estrella número 2,768 en el Paseo de la Fama, anunció Cámara de Comercio de Hollywood. Ellen K, conductora de radio y televisión, liderará la ceremonia el 8 de enero, con Patricia Arquette y Pedro Pascal como oradores.

Desde su debut en Heaven's Gate (1980), Dafoe ha cautivado con su versatilidad. Su salto a la fama fue con Platoon (1986), obteniendo una nominación al Oscar. Figura teatral inicial y cofundador de The Wooster Group, Dafoe ha dejado huella en películas como La última tentación de Cristo (1988) y Spider-Man (2002).

En 2023, Dafoe se suma a tres emocionantes proyectos: Inside, un intrigante thriller psicológico dirigido por Vasilis Katsoupis, donde asume el papel protagónico; Asteroid City, bajo la dirección de Wes Anderson; y Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, donde comparte escena con Emma Stone.

¿Por qué le recibirá una estrella en el Paseo de la Fama?

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood, elogia a Willem Dafoe en el sitio web oficial, destacando que es un actor de talento descomunal que ha ascendido como una figura destacada en la industria cinematográfica. "Ha cautivado al público con sus notables actuaciones, a menudo interpretando personajes con una intensidad y complejidad únicas”.

Entre sus roles más destacados, Dafoe ha encarnando a Jesús de Nazaret en La última tentación de Cristo, al Detective Donald Kimball en American Psycho (2000), y a Max Schreck en La sombra del vampiro (2000). También ha sido el Capitán John Darius en Inside Man (2006), Peter Van Houten en Bajo la misma estrella (2014), y Vincent Van Gogh en Las Puertas de la Eternidad (2018).

Entre sus destacados logros, ha obtenido premios por su actuación en festivales como San Sebastián en 2005 y Venecia en 2018. Además, acumula cuatro nominaciones a los premios Oscar, reconocimiento a su brillante desempeño en películas como Platoon, Shadow of the Vampire, The Florida Project y At Eternity's Gate. Su más reciente proyecto, Poor Things, le ha asegurado una nominación al Globo de Oro, evento que se llevará a cabo este domingo.

¿Quién fue el último en recibir una estrella en 2023?

En diciembre de 2023, Zac Efron se sumó al distinguido grupo de artistas en el Paseo de la Fama de Hollywood. El aclamado actor expresó su emoción al compartir espacio con leyendas de la industria, y durante su discurso, evocó High School Musical, la película que lo catapultó a la fama por su interpretación del personaje Troy Bolton.

“Ni en mis sueños más salvajes me imaginé esto, es una locura (...) Me doy cuenta de lo increíblemente afortunado que he sido en los últimos 20 años de mi vida. He sido bendecido por la gente más talentosa y creativa. Estoy eternamente agradecido. No tienen idea. Aún pienso sobre ello y canto las canciones en la ducha y sí, ¡vamos, Linces!”, comentó.