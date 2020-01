Sheyla Rojas fue criticada en su Instagram | Fuente: Instagram

La conductora de “Estás en todas”, Sheyla Rojas, es muy activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde tiene más de 2.7 millones de seguidores, aunque no todos son amables con ella.

Esta vez, la modelo compartió una imagen en Instagram en la que luce un outfit rosado y que realza su escote, junto con un mensaje motivador.

“Recuerda que eres tú quien decide cómo te afectará todo lo que sucede fuera de ti”, se lee en el texto que acompaña la imagen. “Cuídate lo suficiente para hacer que lo de afuera se quede afuera. Y recuerda siempre que, si logras mantener el control sobre tus sentimientos, tienes el control sobre tu vida”, sostuvo Sheyla Rojas.





No todos los usuarios de la famosa red social estuvieron satisfechos con la publicación de Sheyla Rojas y dejaron duras preguntas en la instantánea.

"Ay Chey, no necesitabas ese aumento”, le comentó una usuaria. A los que Sheyla Rojas respondió: “Subí de peso, yo me operé hace tiempo y después de todo lo que comí en mi Chiclayo, se me ve más tacuchi”.

Usuario critica a Sheyla Rojas. | Fuente: Instagram

En tanto, otro de sus seguidores de Instagram fue más crítico. “Qué necesidad de tener tanta...”, escribió. Sin embargo, en esta ocasión, la modelo dio una contundente respuesta y aclaró que ella es libre de hacer lo que desea.

“Y tú qué necesidad de querer saber mi respuesta… tú sé lo que quieras, que yo hago lo que me gusta, quiero y puedo”, anotó Sheyla Rojas.