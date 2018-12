Milett Figueroa y su emotiva despedida de la serie "De vuelta al barrio" [FOTOS]

Fueron dos años que se pasaron volando para Milett Figueroa. La modelo incursionó en la actuación en el 2017 al integrarse al elenco de la serie "De vuelta al barrio" de Canal 4. Ahora llegó el momento de decir adiós y, a través de sus redes sociales, se despidió compartiendo fotos con el resto de sus compañeros.

"Tantos momentos lindos que he vivido con este gran grupo de seres humanos que me enseñaron tanto sobre un elemento fundamental: la risa", escribe Milett Figueroa. "Ayer fue mi última escena y no me alcanzó a subir todas las fotografías", agregó.

En "De vuelta al barrio" participan Adolfo Chuiman, Yvonne Frayssinet, Lucho Cáceres, Mónica Sánchez, entre otros, pero solo Frayssinet aparece en una de las fotografías compartidas por Figueroa, como parte de la grabación de una escena.

"Dos increíbles años llenos de aprendizaje y abrazos humanos. Gracias a mis queridos chicos de producción y maquillaje que se quedan junto a todo el equipo en mi corazón para siempre. Un lujo haber compartido con ustedes que me regalaron tanto", dice el emotivo mensaje de Milett Figueroa.