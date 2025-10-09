Gian Marco tras ataque a Agua Marina: "Este gobierno y sus integrantes no merecen ser nuestros representantes"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante y compositor peruano Gian Marco se pronunció en sus redes sociales luego del ataque armado que sufrió la agrupación de cumbia Agua Marina durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. Al inicio de su comunicado, el artista señaló que siente "impotencia y dolor" por la situación de inseguridad que atraviesa el Perú.

"No nos merecemos todo lo que nos está pasando. Un desequilibrio absoluto de un sistema que desde hace años se pudre y se burla de cada ciudadano. Lo sucedido ayer con mis colegas de Agua Marina es terrible, angustiante, deplorable. Me solidarizo no solo con ellos, sino también con todas las personas que siguen sufriendo el acoso constante de la extorsión, sin poder trabajar en paz", sostuvo.

La crítica de Gian Marco al Gobierno tras la ola de violencia

El ganador del Latin Grammy aprovechó su publicación para criticar a las autoridades, señalando que ningún representante actual del gobierno está a la altura de su cargo.

"Trabajar, un derecho humano fundamental, se ha convertido en un campo de batalla, en un riesgo que puede llevarte a la muerte, sin asco, sin ley. Este gobierno y todos sus integrantes no merecen ser nuestros representantes. Ninguno de ellos es digno de tan alta responsabilidad”, escribió.

Antes de finalizar, Gian Marco dejó una frase en la que resume su frustración: "Creer se ha convertido en un verbo falaz, en una fantasía de cuento. No sé qué más hacer, no sé qué más decir... tengo rabia, como todos, mucha rabia".

La orquesta Zaperoko había dado inicio al espectáculo

La agrupación de cumbia Agua Marina fue víctima de un ataque armado la noche de este miércoles cuando daba un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. De acuerdo con cifras oficiales, cuatro de sus integrantes resultaron heridos.

Según videos que circulan en redes sociales, la orquesta interpretaba una de sus canciones cuando se escuchó una ráfaga de disparos, generándose un caos general en el recinto.

Jhonny Peña, director musical de la orquesta Zaperoko, que poco antes había compartido el escenario, lamentó lo sucedido:

"Consternados y sorprendidos con todo esto que sucedió. Justo nosotros bajamos del escenario (...) ahorita estamos en el bus porque vamos al Cono Norte a seguir con las presentaciones y vemos las noticias todo esto y la verdad nos ha puesto sorprendido, sin palabras. Simplemente basta ya, nos sumamos todos los artistas al Gobierno Central para hacer algo. En todos los rubros estamos afectados con esta noticia, no tenemos palabras", señaló.

"Nos dirigimos a otro evento, pero también con este miedo, con este temor de llegar a las presentaciones y de repente sufrir estos atentados, estas extorsiones. Nosotros hemos sido víctimas de esto, es más, hasta ahora se mantiene esto, cuando uno va a un distrito te llegan las amenazas a los teléfonos. La vez pasada tuvimos un evento en el Rímac con nuestros hermanos de Armonía 10 y nos llegaron unas amenazas a nosotros y optamos por no ir porque no subestimamos a esta gente", agregó.