Hermanos Quiroga Querevalú se encuentran estables tras ataque a Agua Marina, informa clínica

¿Cuál es la situación de los hermanos Quiroga Querevalú tras atentado a Agua Marina?
¿Cuál es la situación de los hermanos Quiroga Querevalú tras atentado a Agua Marina?
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, integrantes de Agua Marina, se encuentran estables tras ser atacados a balazos durante un concierto en Chorrillos, informó a RPP el médico Carlos Navarro, de la clínica Maison de Santé del Sur.

Lima
00:00 · 04:41

Los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, integrantes de la agrupación Agua Marina, víctimas de un atentado la noche del miércoles en Chorrillos, se encuentran estables y fuera de peligro, informó el médico Carlos Navarro, de la clínica Maison de Santé.

Navarro no brindó más detalles sobre el estado de los hermanos Quiroga Querevalú por materia de reserva. "Están en constante visita con sus familiares y están estables", zanjó.

"Tenemos la capacidad resolutiva suficiente como para mantenerlos aquí hasta el momento del alta", acotó.

El médico detalló que Manuel está programado para una limpieza quirúrgica debido a su herida, aunque reiteró que estado general es estable.

Por su parte, Luis Quiroga "no está programada una cirugía, no lo necesita tampoco". "No hay una lesión mayor que comprometa su vida ahora", sostuvo.

Además, precisó que Manuel Quiroga fue impactado por una bala, mientras que Luis recibió dos impactos, uno en el tórax y otro en el antebrazo izquierdo.

El doctor Navarro también aclaró que la presencia policial en los alrededores "es porque una investigación policial amerita un cordón policial".

"[¿Los impactos han estado cerca un órgano vital?] Afortunadamente no", agregó el doctor.

Situación en el hospital Almenara

Como se recuerda, Ricardo Villarán, médico emergenciólogo del Hospital Almenara informó que el tecladista de Agua Marina César More y el animador de la agrupación, Wilson Ruiz, "no están en riesgo".

"Los pacientes no tienen un riesgo de que vayan a morir, se encuentran estables, y deberán quedarse hospitalizados para observación [¿Van a ser operados ellos?] En este momento no lo requieren", indicó.

A cinco meses de la elección del Papa, ¿cómo recuerdan los chiclayanos ese emotivo momento?

El 8 de octubre se cumplieron cinco meses desde que Robert Prevost fue elegido como el Papa León XIV. Una persona que estuvo entregada a su devoción y cariño a Lambayeque. Hoy, sus fieles chiclayanos lo recuerdan con cariño. Escuchemos el informe elaborado por Henry Urpeque.
Tags
Agua Marina Luis Quiroga Querevalú Manuel Quiroga Querevalú Maisón de Santé Chorrillos

