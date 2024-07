Bruno Odar decidió no continuar en 'Al fondo hay sitio' por el bien de su familia: "Los descuidé, no veía a mis hijos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Han pasado ocho años desde que Bruno Odar dejó su personaje en Al fondo hay sitio y aseguró que grabar los episodios era muy demandantes, tanto así que no paraba tanto tiempo en casa junto a su familia. Como se recuerda, varios de los protagonistas decidieron salir de la serie porque les quitaba tiempo en sus proyectos.

Al respecto, Odar detalló por qué dio un paso al costado para no ser más 'Lucho Gonzáles': "La televisión es muy agotadora, muy exigente. En el tiempo de Al fondo hay sitio, estaba todo el tiempo ahí, no veía a mi familia", comentó a Perú21.

"He estado seis años, compañeros míos que han estado más tiempo y no descansan, deben sentir esa movida. De pronto veía a mis hijos que estaban más grandes. Creo que, en ese sentido, sí descuidé a mi familia, no porque yo quería descuidarla y hacer otra cosa, sino que, por el mismo trabajo, no veía mucho a mis hijas y a mi hijo", dijo el reconocido actor.

Si bien Bruno Odar no se arrepiente de haber formado parte de Al fondo hay sitio, prefiere continuar su carrera artística en el teatro que es lo que le apasiona.

¿Qué otros actores decidieron dejar Al fondo hay sitio?

1. Mónica Sánchez

En una entrevista con la periodista Verónica Linares, la actriz Mónica Sánchez explicó que las largas y agotadoras jornadas de grabación diarias de Al fondo hay sitio terminaron afectando su salud tras 15 años interpretando a 'Charito Flores', la matriarca de los Gonzales.

“Desde que pasamos a Pachacamac, entrábamos a las 7 a.m. Tenía que levantarme a las 5, salir a las 6 y llegar a las 7 y entonces comenzaba todo: el pelo y el maquillaje. A las 8 en punto empezaba a grabar, como en una fábrica. Eran muchas escenas al día", explicó. "Llegaba a mi casa a las 6:30 p.m., manejando. Era un cansancio que se iba acumulando”, agregó.

2. María Grazia Gamarra

En entrevista para el podcast El poder de una caricia, Gamarra dijo que optó por tomar la difícil determinación de renunciar a Al fondo hay sitio para poner a su familia en primer plano. “Estaba atravesando un período complicado, precisamente por esto, porque no pasaba tiempo en casa; sentía que mi hija estaba sufriendo. Debido a mi trabajo, partía muy temprano y regresaba tarde”.

3. Irma Maury

La actriz descartó que su inolvidable papel aparezca de nuevo en Al fondo hay sitio debido a que murió: “Tengo los mejores recuerdos del personaje y nada más. Si la vida me permite retornar, lo haré con algo nuevo”, dijo con poca esperanza.

Por otro lado, reveló que su personaje “es un capítulo cerrado en mi vida, (Doña Nelly) está muerta para mí”, agregó para El Popular. Por el momento, Maury está enfocada en otros proyectos y el motivo por el que no quiere regresar es porque no le ofrecen algo diferente.

