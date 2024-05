"Nadie te botó": Efraín Aguilar responde Christian Thorsen tras su polémica salida de 'Al fondo hay sitio'

El productor de teatro y televisión Efraín Aguilar se pronunció sobre las declaraciones del actor Christian Thorsen, quien criticó y demandó la forma en que se le comunicó su salida de la teleserie, Al fondo hay sitio.

Thorsen había expresado su descontento en Hildebrandt en sus trece, asegurando que su despido fue de "una forma bruta" por parte de Aguilar. Sin embargo, en una entrevista reciente con Trome, el productor dio su versión de los hechos.

Aguilar reconoció que, si bien había mantenido una buena relación con Christian Thorsen, la forma en que se le informó de su salida de la serie podría haber sido más cuidadosa. "Creo que ahí yo tuve la culpa por la forma, no por el fondo. Yo debí decirle que su personaje ya había terminado", mencionó.

Además, aclaró que su función como productor era seguir las indicaciones de los guionistas, quienes determinaron que el personaje de Thorsen había llegado a su fin.

"Yo no soy el que hace que un personaje termine o no, mi función es producir lo que los guionistas me indican, ellos me dijeron que el personaje ya había terminado, entonces la parte más fea tengo que hacerla yo", explicó.

Efraín Aguilar a Christian Thorsen: "Nadie te botó, tu personaje terminó"

Efraín Aguilar comparó la situación con lo ocurrido en la desaparecida teleserie Mil oficios, donde varios actores, incluido Christian Thorsen dejaron la producción para iniciar otro proyecto en Latina.

"Nadie te botó, tu personaje terminó", enfatizó Aguilar. "Entonces ¿Yo qué puedo decir de aquel grupo que dejó Mil oficios y de la noche a la mañana se fue a canal 2. Ahí aparecieron otros actores y el programa siguió un año más, y no sé cuánto duró el programa de ellos".

Incluso mencionó haber organizado una despedida para ellos con la promesa de mantener las puertas abiertas para futuros proyectos.

"¿Quién se ha portado peor? ¿Yo o aquellos?", cuestionó Aguilar. "Yo no me peleé con ninguno de ellos, por si acaso, porque les hice su despedida con jarana y con trago. Les abrí las puertas y no me fui molesto, tal es así que los volví a llamar".

