Erick Elera confirma que también se aleja de 'Al fondo hay sitio': "Ya falta poco"

Erick Elera, quien interpreta desde hace más de una década al carismático Joel Gonzales en Al fondo hay sitio, confirmó que su participación en la teleserie está por llegar a su fin. La noticia llegó a través de su cuenta de TikTok, donde un seguidor le pidió no dejar la serie; sin embargo, la respuesta del actor no fue la esperada.

"Ya falta poco", escribió el popular 'Niño cara de pez', apodo que se ganó por su papel en la serie, y en la que permaneció de manera ininterrumpida durante sus doce temporadas.

"No te vayas, tú eres todo. Tú eres el guionista y el actor cómico con carisma. No te vaya a ir 😢😢😢", "Noooooooo, si tú te vas ya se acabó todo", "Pero... ¡Tú eres el personaje principal!", "Poco a poco toda la familia Gonzales va desapareciendo", "No digas eso, Erick", "Quieren forzar la serie, ya no es lo mismo desde que Efraín Aguilar ya no es el guionista. Los actores van renunciando poco a poco hasta que se acabe", fueron algunas reacciones a la respuesta del actor.

Erick Elera habla sobre su larga permanencia en Al fondo hay sitio

En una entrevista que ofreció en noviembre de 2024 para el programa Así Somos de RPP, Erick Elera manifestó su inquietud por saber cuál sería el futuro de Al fondo hay; de hecho, tampoco tenía idea del desenlace de su personaje con el ingreso de nuevo actores y la salida de varios de sus compañeros del elenco original.

"Yo vivo una vida en paralelo con este personaje. No sé qué me va a pasar mañana y tampoco sé lo que le va a pasar a Joel. Me da miedo irme y que sigan sin mí", comentó.

También dijo que el rodaje diario de la serie requiere mucho compromiso y disciplina, ya que las grabaciones comienzan desde las 7:00 a.m. y pueden extenderse hasta las 6:00 p.m. "De ahí en adelante ya me queda tiempo para hacer otras cosas, como música o algún negocio", mencionó.

La salida de Erick Elera se suma a la de otros actores originales de Al fondo hay sitio como Mónica Sánchez, Magdyel Ugaz, David Almandoz e Irma Maury. Pese a estos cambios, la serie aún goza de buenos niveles de sintonía. "Puede haber movimiento en el elenco, pero la gente sigue enganchada, y eso es lo bonito", señaló el actor.

¿Cómo fue que Erick Elera llegó a Al fondo hay sitio?

Primero fue músico, luego actor. De formar parte de La Joven Sensación, Erick Elera tuvo la oportunidad de incursionar en la actuación con un pequeño rol en El profe (2007). Esto le dio la posibilidad de dar el gran salto hasta llegar a Al fondo hay sitio, espacio que le daría popularidad.

Desde sus inicios, el artista siente que ha tenido una gran evolución. Tanto así que cuando vuelve a ver su primer trabajo en televisión admite con humor "qué malo era". "Antes actuaba como El Chavo del 8, era más mecánico y no manejaba bien las cámaras", admitió. "Ahora lo hago más natural, pero igual uno nunca deja de aprender", continuó.

Aunque después ha trabajado en De vuelta al barrio y la telenovela Dos hermanas, Elera sigue siendo más conocido por su papel de Joel Gonzales en Al fondo hay sitio. Cuando lo llaman así por las calles, él cuenta que lo toma a bien. "Han sido varios años y eso no se puede borrar tan fácilmente", apunta al diario Correo.

El casting de Erick Elera para Al fondo hay sitio

Erick Elera recordó cómo fue su casting, hace más de 12 años, con el productor Efraín Aguilar. Este le dijo que se trataba de una comedia y había que aportar gracia, nada de timidez. "Entones dije 'será motivo de soltar todas las payasadas que yo siempre he hecho'". Y así nació el 'Niño cara de pez'.

"Cada vez que pasa algo, hay un meme con algunas de mis escenas. Por eso siempre le preguntaba a Giogio [Aranda] (guionista) si íbamos a regresar de nuevo. Las redes sociales permiten que llegues a más gente. Me sorprende que esta serie siga", agregó.

