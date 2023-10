Papá de Ale Fuller le envía conmovedor mensaje tras el fin de su compromiso: "Siempre estaré para ti"

Después de que Alessandra Fuller anunciara el fin de su compromiso con Francesco Balbi, el papá de la actriz George Fuller decidió compartir un mensaje de apoyo para su hija en este momento.

“Siempre desearé verte sonreír, pero más estar a tu lado cuando necesites mi abrazo. Te ama, papá”, se lee en el mensaje publicado en sus redes sociales.

Asimismo, Daniela Doberti, mamá de Alessandra Fuller, también se pronunció sobre la separación de su hija con el abogado y contó que está de viaje en España para darse un respiro.

“Se encuentra bien, tranquila. Ella no está en Lima. Ya se dio para tranquilidad de la prensa que le gusta estar atenta a todo. Ahí está el comunicado, ya no se van a casar, es lamentable, doloroso. Sobre todo para la familia que se encariña tanto con las relaciones de sus hijos, en este caso yo misma”, dijo.

“La relación es de dos, por eso Ale ha tomado esa decisión. Todo bien, las cosas tienen que terminar de la mejor forma. Las relaciones cuando se rompen, lo más bonito es que no terminen mal”, agregó para Amor y Fuego.

Ale Fuller y Francesco Balbi rompen su compromiso

En febrero de este año, Alessandra Fuller anunció su compromiso con Francesco Balbi; sin embargo, ocho meses después, la actriz compartió un mensaje en sus redes sociales donde cuenta que sus caminos han tomado direcciones distintas por lo que decidieron poner fin a sus planes de matrimonio.

“Uno nunca está del todo listo para verbalizar las situaciones dolorosas, pero creemos que es tiempo de compartirlo. Después de los mejores momentos compartidos y el sueño de una vida juntos, hemos comprendido que nuestros caminos deben tomar direcciones distintas. Nuestra relación ha representado una felicidad única e importante en nuestras vidas, por lo cual nos estaremos eternamente agradecidos”, se lee en su mensaje.

Como se recuerda, Francesco Balbi le pidió la mano a Alessandra Fuller en la Torre Eiffel, uno de los sitios más románticos de París (Francia). A través de una publicación en sus redes sociales, la intérprete mostró el anillo de compromiso que recibió de manos del abogado, con quien oficializó su romance en noviembre de 2021.

Ambos, según se apreciaba en sus redes, conviven desde hace algún tiempo, no obstante, no han dado más detalle de su ruptura o si ya no comparten el mismo departamento.