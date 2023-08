"Me está cambiando la vida"; dijo Ale Fuller sobre 'El Gran Chef Famosos'

‘El Gran Chef Famosos’ continúa su segunda temporada a pocos días de llegar a la gran final y tras confirmarse la tercera parte. Una de las participantes que todavía continúa en el reality de cocina es Alessandra Fuller, quien viene cocinando diferentes platillos solicitados por el jurado conformado por: Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

La reconocida actriz aún sigue en competencia luego de clasificar a la ronda final junto con Laura Spoya, Mónica Torres. y Natalia Salas. Precisamente, Ale Fuller fue consultada sobre la experiencia que viene ganando en ‘El Gran Chef Famosos’ y los retos gastronómicos que aún le esperan donde deberá superar las exigencias de los tres jueces.

“Estoy muy contenta (en ‘El Gran Chef Famosos’). Es una experiencia maravillosa que me está cambiando la vida”, mencionó la protagonista de ‘Ven, baila. Quinceañera’ en una entrevista publicada por Trome este domingo 6 de agosto.

Ale Fuller, reveló que, antes de participar en 'El Gran Chef Famosos', no cocinaba ya que siempre tenía a alguien que "le preparaba el almuerzo y la cena". “No me preparo ni el desayuno porque hago ayuno intermitente, no desayuno. Siempre tuve la oportunidad de tener alguien en casa que me ayuda con las comidas, que me prepara el almuerzo y la cena”, manifestó.

Alessandra Fuller pasó a la ronda final de 'El Gran Chef Famosos' | Fuente: Twitter (@GranChefFamosos)

Alessandra Fuller continúa en competencia en 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Ale Fuller confiesa que practica cocina con su papá

Por otro lado, Alessandra Fuller contó que una semana antes de ingresar a ‘El Gran Chef Famosos’ comenzó a prepararse en cocina con ayuda de papá, George Fuller, por medio de videollamadas. “Él no es chef, pero cocina increíble. Comenzamos desde cero, a picar cebolla, rajo, a hacer arroz, pero una cosa es hacerlo en casa y otra en el set de la cocina industrial”, dijo.

En esa misma línea, la artista de 28 años recalcó que también le ha preparado platillos a su prometido Francesco Balbi como estofado, causa, seco de pollo, tiradito, entre otros platillos.

“Él es mi jurado en casa. Me dice de manera objetiva lo que piensa y es la más duro de todos. Es un gran compañero de vida, me aporta un montó, respecta mis espacios y sabe que tengo que estar enfocada ahora más que nunca por que la competencia (en ‘El Gran Chef Famosos’) está en un momento decisivo”, sostuvo.

Ale Fuller recibió el apoyo de su papá, George Fuller, en 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram (alefuller)

‘El Gran Chef Famosos’ tendrá tercera temporada

El último viernes 4 de agosto, Latina confirmó que ‘El Gran Chef Famosos’ tendrá su tercera temporada por medio de un video promocional. “El caos continúa en una tercera temporada. Nuevas emociones darán vida a esta cocina, donde ya nada volverá a ser igual”, se escuchó en el avance del programa.

"El éxito que está teniendo 'El Gran Chef Famosos' se debe al humor. El humor es un buen vehículo de entretenimiento y que une, porque las familias ven el programa juntos. Desde un niño de 11 años hasta una persona adulta disfrutan y entienden el contenido. La comida peruana a nivel mundial es nuestra bandera y poder tener un programa de cocina en Latina es un honor", enfatizaron los directivos del canal.