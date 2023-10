"Tomamos direcciones distintas": Ale Fuller y Francesco Balbi rompen su compromiso

En febrero de este año, Alessandra Fuller anunció su compromiso con Francesco Balbi, sin embargo, ocho meses después, la actriz compartió un mensaje en sus redes sociales donde cuenta que sus caminos han tomado direcciones distintas por lo que decidieron poner fin a sus planes de matrimonio.

“Uno nunca está del todo listo para verbalizar las situaciones dolorosas, pero creemos que es tiempo de compartirlo. Después de los mejores momentos compartidos y el sueño de una vida juntos, hemos comprendido que nuestros caminos deben tomar direcciones distintas. Nuestra relación ha representado una felicidad única e importante en nuestras vidas, por lo cual nos estaremos eternamente agradecidos”, se lee en su mensaje.

Como se recuerda, Francesco Balbi le pidió la mano a Alessandra Fuller en la Torre Eiffel, uno de los sitios más románticos de París (Francia). A través de una publicación en sus redes sociales, la intérprete mostró el anillo de compromiso que recibió de manos del abogado, con quien oficializó su romance en noviembre de 2021.

Ambos, según se apreciaba en sus redes, conviven desde hace algún tiempo, no obstante, no han dado más detalle de su ruptura o si ya no comparten el mismo departamento.

Comunicado de Ale Fuller anunciando que su compromiso con Francesco Balbi terminó.Fuente: @alefuller

La carrera de Alessandra Fuller

Luego de haber participado en producciones como la telenovela Lalola y el cortometraje Margarita, además de asumir papeles en obras teatrales desde temprana edad, Alessandra Fuller alcanzó popularidad en 2015, cuando le tocó interpretar un rol protagónico en Ven, baila quinceañera.

En aquella ficción televisiva, la actriz dio vida a una estudiante de secundaria y le abrió las puertas a otros proyectos. Entre ellos, valga destacar su interpretación en A tu lado, película dirigida por Martín Casapía en la que tuvo como coprotagonista al actor Andrés Vílchez.

Dos años después, en plena pandemia de la COVID-19, formó parte del cortometraje Hipoxemia, donde encarnó a una bachiller de la carrera de Medicina que está infectada con el patógeno. Dicha propuesta también contó con la participación de Pedro Alonso, quien dio vida a Berlín en La casa del papel.

Al año siguiente, en 2021, Alessandra Fuller lanzó su libro Alcanzar un sueño, en el que narra sus experiencias actorales, entre otras anécdotas de su vida privada. Y el año pasado volvió a obtener un papel estelar en la cinta Entre nosotros, donde además se desempeñó como productora. También integró el reparto de Sugar en aprietos, filme en el que compartió roles con el actor mexicano David Zepeda.