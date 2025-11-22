Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, se pronuncia tras sufrir grave accidente en Pisco

Thamara Medina, hermana de la empresaria y figura televisiva Alejandra Baigorria, sufrió un accidente vehicular la noche del viernes, 21 de noviembre, en la ciudad de Pisco. Tras la difusión de versiones preliminares en redes sociales sobre su estado de salud, la joven decidió aclarar su situación y confirmó que presenta lesiones de consideración.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió más detalles de los daños que sufrió "Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva. ¡Estoy bien! Todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse".

Se da ánimos en medio de su recuperación

Horas después de comunicar su estado de salud, Thamara Medina recurrió a TikTok para compartir un video siguiendo un trend con el que busca sobrellevar el mal rato.

Desde la cama del centro médico donde permanece internada, la hermana de Alejandra Baigorria intenta realizar algunos movimientos con esfuerzo, pero manteniendo el buen ánimo.

Thamara Medina se da ánimos en medio de su recuperación. | Fuente: TikTok: Thamara Medina

Sergio Baigorria envía un mensaje de aliento a su hermana

Mientras la modelo permanecía en recuperación, su hermano Sergio Baigorria recurrió también a redes sociales para expresarle su apoyo.

"Dios, en su amor paciente, nos acompaña incluso cuando el día se vuelve incierto. Con él, la luz siempre regresa. Fuerzas", publicó en una historia de Instagram.

¿Cómo ocurrió el accidente de la hermana de Alejandra Baigorria?

De acuerdo con Plus noticias Pisco, el accidente ocurrió en la zona ubicada entre el ingreso a la urbanización José de San Martín y la vía que conecta con el puerto de Paracas. El medio digital indicó que Thamara fue la más afectada, seguida por dos personas que la acompañaban.

Asimismo, se reportó que tres jóvenes con heridas leves narraron cómo se produjo el incidente. Según sus testimonios, el conductor de la camioneta en la que viajaba Thamara realizó una maniobra brusca para evitar colisionar con un tráiler. Al intentar esquivarlo, la unidad perdió estabilidad, volcó y terminó al lado de una caseta de serenazgo.