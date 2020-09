Rebeca Escribens se solidarizó con Alejandra Baigorria. | Fuente: Instagram

La empresaria Alejandra Baigorria atraviesa un difícil momento junto a su familia, pues su madre, María Verónica Alcalá, sufrió un accidente por el cual debió ser operada.

Rebeca Escribens, conductora de América Espectáculos, compartió una entrevista que le hicieron a la participante de "Esto es guerra". Tras sus palabras, ella se mostró conmovida.

“Pobrecita, nena", expresó al inicio, para luego enviarle un mensaje de solidaridad a Alejandra Baigorria. "Lo estás decretando, lo estás escribiendo, y así será, que todos vamos a pensar en bonito", sostuvo.

"Mira, yo no te conozco mucho, no somos amigas; pero créeme que estuve pensando en ti y creo que pasará lo mejor para tu mami. Va a pasar, créeme que sí”, recalcó Rebeca Escribens.

"SOY UNA MUJER FUERTE"

Desde el accidente de su madre, la chica reality comparte mensajes esperanzadores en los que destaca la fortaleza de su progenitora.

“Soy una mujer fuerte por ti... Me siento orgullosa de tener una madre como tú a pesar de nuestras peleas, de no pensar en algunas cosas igual. Tú eres mi MAMÁ, la mujer que me dio la vida, que me cuidó y me enseñó a ser una mujer independiente y luchadora”, escribió recientemente la empresaria en Instagram.

Mostrando una foto donde aparece ella misma de bebé mientras su mamá la toma en sus brazos, Alejandra Baigorria aseguró que tiene fe y está convencida de que su progenitora se recuperará pronto: “Tengo mucha fe que saldrás de esto y volveremos a caminar por Gamarra como antes”, sostuvo la participante de “Esto es guerra”.

Asimismo, la modelo le prometió a María Verónica Alcalá que la verá crecer profesional y personalmente. “Me verás triunfar como tú siempre me lo decías... y que seré la mejor hija, la mejor hermana, la mejor amiga, la mejor mujer, la mejor madre, porque tú me lo enseñaste así”, finalizó.