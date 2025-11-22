"Pegaditas así, siempre": Ana Siucho se hace tatuaje dedicado a sus hijas

Ana Siucho mostró en las redes sociales un tatuaje dedicado a sus dos hijas, fruto de su relación con el futbolista Edison Flores. La empresaria, quien actualmente reside en Estados Unidos, mostró el diseño acompañado de la frase "Pegaditas así, siempre".

En la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, Siucho recibió varias reacciones de sus seguidores. "El amor más bonito y real que existe", "Eres una supermamá" o "Suerte de las niñas de tener a una mamá como tú", se leen en la caja de comentarios.

El tatuaje, realizado en un estudio de Florida, muestra la silueta de una madre tomada de la mano de sus dos niñas. Siucho también compartió otras fotografías de las menores.

Ana Siucho enterneció las redes al mostrar el tatuaje que se hizo en honor a sus dos hijas tras su separación del futbolista Edison Flores.Fuente: Instagram: Ana Siucho

¿Qué dijo Edison Flores tras separarse de Ana Siucho?

Ana Siucho sigue compartiendo en redes sociales varios momentos familiares junto a sus hijas durante su residencia en Estados Unidos. En contraste, el futbolista eliminó de sus redes las fotos que tenía con ella tras la separación y luego de ser relacionado con la influencer Antonela Martorell, vínculo que él negó.

Hace poco, Flores habló sobre lo que vivió tras su ruptura con la madre de sus hijas. En una entrevista para el pódcast Denganche, contó que la separación lo llevó a distanciarse de su entorno.

"Había perdido contacto porque soy una persona solitaria", comentó, señalando que ese periodo afectó incluso su comunicación con la familia. Sin embargo, aseguró que la situación ha empezado a mejorar: "La verdad, está cambiando y me siento mejor".