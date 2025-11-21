Daniela Darcourt y Waldir Felipa bailan juntos en show y avivan posible reconciliación: ¿triunfó el amor?

¿Daniela Darcourt y Waldir Felipa retomaron su relación? El bailarín compartió un reciente video en sus redes sociales donde se le ve bailando junto a la salsera en un show dentro de una discoteca en Lince el último jueves 20 de noviembre.
En el video se puede apreciar a Daniela Darcourt cantando su éxito Señor Mentira. Ella usa un pantalón negro pegado y un vestido rojo mientras hace pasos sensuales de salsa a ritmo de la orquesta.
A la izquierda de la cantante apareció Waldir Felipa siguiendo la coreografía y luciendo pantalones jeans clásicos, un polo blanco y zapatillas. Al otro lado se ubicó otro bailarín, quien también continua con los mismos pasos de baile.
En un momento se ve a la nominada al Latín Grammy mirando fijamente a su expareja mientras se voltea para continuar con el baile y ser tomada de la cintura por el otro integrante. Finalmente, Darcourt canta el coro de su clásica canción de salsa mientras es aplaudida por el público. ¿Regresó oficialmente con Waldir Felipa? Veremos.
Daniela Darcourt habló por primera vez sobre su ruptura con Waldir Felipa
Daniela Darcourt se pronunció por primera vez sobre el fin de su relación con Waldir Felipa, el bailarín con quien estuvo hace más de un año.
La salsera fue invitada al programa Esta Noche el último 1 de noviembre, conducido por la 'Chola Chabuca', donde señaló que no se arrepiente de haber vivido un romance con él.
En un adelanto del espacio televisivo, Darcourt expresó el afecto que aún siente por su expareja. "Yo elegí a Waldir y no me arrepiento, lo elegiría 50 mil millones de veces más", comentó. Además, añadió que está: "Soltera, pero nunca sola".
Cabe recordar que Felipa había dicho hace poco que aún guarda un cariño especial por la cantante. "Creo que nada de eso cuando terminamos dejó de existir, yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no lo voy a negar", afirmó en América Hoy.