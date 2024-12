"Seguiremos juntos": Karla Tarazona y Christian Domínguez estarán en programa 'Préndete' el 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Domínguez y Karla Tarazona seguirán trabajando juntos. El cumbiambero de 41 años continuará al lado de su exesposa en la conducción del programa Préndete emitido por Panamericana Televisión. Esto, luego de una serie de videos y fotos, en Magaly TV: la firme, donde ambos avivan una posible reconciliación con besos y claros gestos de cariño.

La propia Karla Tarazona fue quien confirmó a Trome que estará con Christian Domínguez en Préndete para todo el 2025. “Así es (renové mi contrato con Préndete). Christian y yo renovamos contrato, así que seguiremos juntos en el programa el próximo año”, sostuvo la presentadora de televisión.

Christian Domínguez se unió a Préndete luego de dejar el magazín América Hoy donde compartía la conducción con Ethel Pozo, Brunella Horna, Edson Dávila y Janet Barboza desde el 2021. Domínguez se fue del programa luego del ‘ampay’ con la peruana Mary Moncada teniendo como consecuencia su salida y su ruptura con Pamela Franco.

El último 6 de mayo, Karla Tarazona y Rocío Miranda presentaron a Domínguez con un tono de mofa y sarcasmo haciendo referencia a los escándalos que rodean la vida personal —y profesional— del exintegrante de Joven Sensación.

Por su parte, Domínguez tomó la palabra y respondió ante los cuestionamientos de dirigir, nuevamente, un programa de televisión con su exesposa Karla Tarazona. "Yo la veo todos los días, harto estoy ya de verla (risas). Con Karla tengo mucha confianza, somos amigos de años, más allá de haber tenido una familia", señaló.

Rocío Miranda, Christian Domínguez y Karla Tarazona conducen el programa Préndete. | Fuente: Instagram (prendete_oficial)

¿Christian Domínguez buscará reconciliarse con Karla Tarazona?

Meses atrás, Christian Domínguez aclaró que no es el momento adecuado para una reconciliación formal con Karla Tarazona. Esto, luego del comentado beso que le dio a la madre de su hijo el día de su cumpleaños.

"No es un buen momento para la reconciliación, por más que quisiera, me encantaría, pero no es el momento. Falta mucho. Un beso no es suficiente para una formalización, lo tenemos claro", comentó el cantante en una entrevista en Así somos, de RPP.

Sobre su relación actual con Karla Tarazona, Domínguez afirmó que su amistad se ha visto fortalecida en estos últimos meses luego de que ambos volvieran a trabajar juntos en un mismo programa.

"Nos hemos convertido en más amigos que antes. Aunque ya éramos amigos antes de tener una relación, en esta última etapa somos más cercanos. Hemos madurado, hay una gran conexión y buena química que nos permite llevarnos muy bien. Sabemos hasta dónde llegar y no traspasar la línea", explicó.

Christian Domínguez ganó premio a 'El escándalo del año'. | Fuente: Instagram (chrisdominguezof)

Christian Domínguez ganó premio a 'El escándalo del año'

Christian Domínguez ganó el premio a la categoría ‘El escándalo del año’ otorgado' por América Hoy. Esto, debido al 'ampay' dentro de su camioneta con la peruana Mary Moncada con quien habría tenido relaciones sexuales, de acuerdo con información de Magaly TV: la firme.

Para conocer las reacciones de Domínguez, el conductor de América Hoy, Edson Dávila ‘Giselo’, lo llamó para darle la noticia. “Sonso, me dijiste que era una buena noticia”, respondió el también protagonista de Mi amor, el wachimán.

Seguidamente, el exesposo de Karla Tarazona agradeció a América Hoy por el premio conseguido al estar envuelto en uno de los ‘ampays’ del año.

“Gracias por el premio, yo bien emocionado. Yo quiero olvidarme (del 'ampay') pero me haces recordar. No quiero recordar (…). Los quiero. Siempre los querré. Quiero agradecer a América Hoy por el premio. Gracias, son lo máximo”, manifestó.

Christian Domínguez y Karla Tarazona seguirán juntos en el programa Préndete el 2025.Fuente: Instagram (chrisdominguezof)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis