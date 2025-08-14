"Ese es mi arquero": esposa de Guillermo Viscarra celebra victoria de Alianza Lima ante U. Católica

La modelo boliviana Celita 'Chela' Guanella estuvo alentando en Matute y destacó en redes la actuación de Viscarra en el triunfo íntimo por la Copa Sudamericana.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima dio un paso importante en la Copa Sudamericana 2025 tras vencer a Universidad Católica en el partido de ida de los octavos de final, disputado en el estadio Alejandro Villanueva. Uno de los protagonistas de la noche fue el portero Guillermo 'Billy' Viscarra, quien con intervenciones clave mantuvo su arco en cero.

En las tribunas de Matute estuvo presente Celita Guanella, pareja del guardameta boliviano, alentando durante los 90 minutos. Tras el pitazo final, la joven compartió en redes sociales varias publicaciones celebrando el resultado y destacó la actuación de Viscarra con un mensaje contundente: “Qué linda noche en la caldera con el arco invicto”.

En otra historia de Instagram, elogió al deportista con un “Ese es mi arquero”. En los siguientes clips, se ve varias fotos de 'Billy' celebrando el triunfo de Alianza Lima que ganó con doblete de Alan Cantero, que deja al equipo dirigido por Néstor Gorosito con ventaja para el partido de vuelta, mientras la afición y el entorno del club celebran la sólida defensa mostrada en casa.

Celita Guanella Cronenbold, pareja de Guillermo Viscarra, estuvo presente en el Matute.Fuente: Instagram: @chelaguanella

¿Quién es Celita Guanella?

Celita Guanella, también conocida como ‘Chela’, es una modelo boliviana. Es imagen de diversas marcas, por lo que en sus redes sociales suele compartir experiencias con productos tecnológicos o muestra atuendos de una popular marca deportiva y urbana.

En sus redes es habitual verla transmitiendo en vivo sus reacciones a las actuaciones del arquero de Alianza Lima, generando interacción con sus seguidores e incluso propiciando debates. Dinámica que ha continuado haciendo este año desde que su pareja comenzó a defender la camiseta del equipo victoriano.

Al revisar su cuenta de Instagram, destacan tres fotografías junto a Guillermo Viscarra, reflejando momentos importantes de la carrera del futbolista. Además, en múltiples ocasiones ha sido entrevistada para conocer su opinión en la previa o después de los partidos que disputó el portero boliviano.

La influencer cuenta con una sólida aceptación en redes, sumando más de 50 mil seguidores solo en Instagram.

Celita Guanella y Guillermo Viscarra se casaron en enero de 2022.

Celita elogió el trabajo de su pareja con romántico mensaje.Fuente: Instagram: @chelaguanella

Conmebol elogió la seguridad de Guillermo Viscarra

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó con varias publicaciones el triunfo de Alianza, entre ellas una de las tapadas del arquero boliviano Guillermo 'Billy' Viscarra.

"Gigante. Guillermo Viscarra Brukner, seguridad para Alianza", fue el comentario de la Conmebol sobre Viscarra, que en una acción le ahogó el grito de gol al uruguayo Mauricio Alonso.

El marcador 2-0 será importante para Alianza Lima pensando en el choque de revancha, que se disputará la próxima semana en la altura de Quito.