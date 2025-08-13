Milett Figueroa confiesa todo su amor por Marcelo Tinelli: "Así nunca me he enamorado en mi vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milett Figueroa confiesa todo su amor por Marcelo Tinelli. La modelo peruana contará todos los detalles de su romance con el popular conductor argentino revelando los pormenores y contando cómo va su relación con Tinelli desde que se conocieron en el reality Bailando 2023 hasta el día de hoy.

La exintegrante de Esto es guerra tendrá una entrevista con La Chola Chabuca (Ernesto Pimentel) donde reconfirmará que su relación con Tinelli está más fuerte que nunca a pesar de los rumores de distanciamiento en los programas de espectáculo en Argentina.

“Su belleza despierta escándalos y todos quieren saber de ella”, se escucha en la voz en off del programa Esta Noche que se emitirá este sábado 16 de agosto.

Eso no es todo. El adelanto también mostró un enlace con el propio Marcelo Tinelli, quien no se guardó las ganas de exclamar sus sentimientos por la peruana. “Ella es mi novia, mi mujer. Te amo amor, te amo mi vida”, se le escucha decir al empresario y exdirigente de futbol argentino.

Al escuchar la voz de Tinelli, Milett se mostró claramente emocionada confesando que se encuentra muy enamorada del presentador de televisión. “Así nunca me he enamorado en mi vida, nunca, nunca (…) Para mí es mi primer argentino”, expresó la exchica reality.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli hicieron pública su relación en el reality 'Bailando 2023'. | Fuente: @elbailandooficial

Milett Figueroa celebró su cumpleaños con romántica sorpresa de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa celebró su cumpleaños 33 en Argentina junto con Marcelo Tinelli. El famoso conductor argentino decidió hacerle varias sorpresas a su pareja que incluyó una cena romántica y una velada íntima.

Previo a su onomástico, Tinelli reservó una mesa en el restaurante del exclusivo Four Seasons Hotel donde disfrutaron de una gran velada. Después, cuando llegaron a casa, la modelo compartió en sus redes sociales cómo fue que Marcelo decoró con globos rojos y la cama estaba llena de pétalos de rosas que formaban las iniciales de sus nombres.

"Feliz cumple mi vida. Hermosa noche juntos. Te amo mucho. Qué lindo arrancar juntos tu cumple, mi amor. Quiero que tengas un día maravilloso y una vida muy feliz siempre", escribió Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa celebró su cumpleaños con romántica sorpresa de Marcelo Tinelli. | Fuente: Instagram

La historia de amor de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

El romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli comenzó bajo los reflectores. Su química fue evidente en Bailando 2023, donde compartieron intensas miradas, coqueteos y comentarios que encendieron las redes. El flechazo se confirmó con una cita al teatro y un primer beso frente a cámaras.

Luego vino la oficialización: Milett apareció en Los Tinelli, el reality familiar de Marcelo para Prime Video, que llegó al streaming en enero de 2025. Desde entonces, la pareja ha estado en el centro del espectáculo argentino y peruano.

Aunque no faltaron rumores de crisis y terceros en discordia, ambos se han encargado de desmentirlos con gestos públicos de amor. Uno de los más comentados fue su video de San Valentín, donde compartieron momentos íntimos y cariñosos, dejando claro que la distancia no era un obstáculo.