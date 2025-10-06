Ángela Leyva presenta a su novio turco en redes sociales y emociona a fans: "¡Qué viva el amor!"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ángela Leyva mostró a su novio turco por primera vez. Por medio de sus redes sociales, la popular voleibolista peruana no dudó en presentar al ciudadano Oğuzhan Önder en románticas fotos que reflejan los buenos momentos que ambos comparten en Turquía, país donde juega Leyva en el equipo Beşiktaş JK.

La deportista nacional publicó el último sábado unas inéditas imágenes junto a su pareja. En una primera foto, ambos se lucen abrazados en un muelle, con ropa de verano, mientras disfrutan su paseo mostrando de fondo el mar. Del mismo modo, Leyva mostró a su pequeño gato negro que sería su mascota.

En otra fotografía, ambos lucen sentados tomando una bebida. Ángela, de 28 años, sonríe mientras es abrazada por su pareja. El siguiente posteo, aparece Leyva con una maceta de girasoles desborando su alegría con lo que sería un obsequio del joven turco.

Por otra parte, se puede ver a Oğuzhan Önder presente en uno de los juegos que disputa Ángela Leyva en la Liga turca de vóley. De igual manera, se ve otra foto que ambos se toman dentro de un ascensor mientras sostienen sus cascos de motocicleta.

Finalmente, la pareja se luce en una cena romántica dejando verse muy unida y con una sincera complicidad. “Algunas fotos a tu lado”, escribió la seleccionada peruana dejando sorprendidos a sus miles de seguidores. "¡Lindos!", "¡Que viva el amor!", "Mereces todo lo mejor", "Te lo mereces corazón, por ser tan bella por fuera y por dentro”, fueron algunos de los comentarios.

Actualmente, Ángela Leyva juega en el Beşiktaş JK de la Liga de Vóley de Turquía. | Fuente: Instagram (angelaleyva12)

Ángela Leyva no disputó la Copa Panamericana 2025 en México

Ángela Leyva no estuvo en la última convocatoria para la Copa Panamericana 2025 que se disputó en agosto de este año en México. Fue el presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, quien dio la noticia.

“Ángela tenía un compromiso previamente pactado con su equipo, ella ya está retornando a Turquía, no va a estar, pero es la oportunidad para que otra jugadora esté participando. Veo a una jugadora mucho más madura, su presencia inspira al resto. En los momentos que tenía que ser clave, ella apareció sumando puntos en la Copa América”, dijo en Latina Deportes.

Es así como Leyva, después de entrenar unos días más con la selección en la Videna, viajó de vacaciones al interior del país junto a su familia para Turquía con el fin de incorporarse al Besiktas, su actual equipo en la liga de dicho país.

Ángela Leyva firmó con el Besiktas de Turquía por una temporada

En mayo de este año, Ángela Leyva dio a conocer su continuidad en la Sultanlar Ligi, la Liga de Voleibol Femenino de Turquía, considerada entre las más destacadas ligas del mundo. La receptora peruana se unió por una temporada al Besiktas JK.

El Besiktas es el cuarto equipo en Turquía para Leyva, después de pasar por PTT Spor (2019-2020), Cukurova Beldiyesi (2022-2024) y por el Aydin Buyuksehir (2024-2025).

Luego de darse a conocer que no seguiría en Aydin Buyuksehir, el Besiktas anunció la incorporación de Leyva, con lo que por un año más jugará en el extranjero. Su carrera fuera del Perú también contempla etapas en el Osasco/Audax brasileño (2017-2019), el Yenisey Krasnoyarsk ruso (2020-2021) y el Béziers Volley francés.

Es importa recordar que Ángela Leyva jugó a nivel profesional en la Liga Peruana entre el 2010 y 2017, con el que ganó tres títulos de forma consecutiva y también un subcampeonato sudamericano en 2016 con San Martín.