‘América Hoy’ continúa al aire después de que Gisela Valcárcel anunciara el fin del programa

Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza son los conductores de 'América Hoy'.
Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza son los conductores de 'América Hoy'. | Fuente: Instagram: @americahoytv
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El magazine matutino se mantiene en pantalla pese a que Gisela Valcárcel había dicho que el programa no iba más porque no la dejaron entrar al canal.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

América Hoy volvió a emitirse con normalidad pese a su supuesta cancelación, luego de la reciente controversia que involucró a Gisela Valcárcel, figura histórica de América Televisión. 

Antes de presentarse en el programa matutino el último martes, Valcárcel publicó un mensaje en redes sociales asegurando que Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América TV, le había prohibido el ingreso a las instalaciones del canal 4. Esto generó una controversia, tanto así, que la popular 'señito' aseguró que el magazine no volvería a emitirse en TV.

Gisela Valcárcel aclara que sí la dejaron entrar al canal de América Televisión: "Quizá no me expresé bien"

Sin embargo, este miércoles 27 de agosto, América Hoy salió en vivo en su horario habitual. En la transmisión, los conductores hicieron referencia directa a la polémica con Valcárcel y prometieron que contarían lo que sucedió. 

Gisela Valcárcel había anunciado el cierre de ‘América Hoy’

El martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al anunciar el final del programa América Hoy. El anuncio lo realizó durante una transmisión en vivo desde los exteriores del canal, donde dijo que la decisión provino directamente del directorio.

América Hoy deja de salir por América TV porque la productora del programa no pudo ingresar al canal. Si yo no puedo entrar, el programa no puede darse", señaló la conductora. Asimismo, aseguró que con esta decisión también quedaba al aire su participación en la Teletón.

En su mensaje, Gisela adelantó que América Hoy no continuará y que evaluará acciones legales: “Hoy mi equipo se va conmigo. Mañana podrán sacar un programa parecido, pero este equipo terminó. Iré donde mis abogados a revisar todo". También se dirigió a Muñiz Bethancourt: "No estoy sola. Tú tienes un canal, yo tengo un país que me quiere”.

¿Por qué se dio el conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV? 

Según relató Gisela, su productor le informó que la medida estaría relacionada con el anuncio de su próximo proyecto digital, Mostritos y Pirañas, que se transmitirá en el canal de YouTube de GV Producciones.

“No pensé que un programa digital levantaría tanto polvo. América TV dijo que me convertí en su competencia porque el estreno coincide con el horario de América Hoy”, explicó.

La empresaria también cuestionó directamente al CEO del canal: “Fernando, ¿sabes lo que es liderar? El liderazgo no permite hacer lo que uno quiere. No he venido aquí sin invitación. La Teletón existe antes que tú, y los digitales no los trajiste tú a Perú”, concluyó.

Tags
América Hoy

