América Televisión responde a Gisela Valcárcel tras polémica y niega haber prohibido su ingreso

América Televisión respondió a Gisela Valcárcel tras el cierre de Americe Hoy de su programación.
América Televisión respondió a Gisela Valcárcel tras el cierre de Americe Hoy de su programación. | Fuente: Instagram (giselavalcarcelperu)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La casa televisora afirmó en un comunicado que Gisela Valcárcel decidió "unilateralmente" levantar el programa 'América Hoy' del aire y que esperaran seguir trabajando "de manera profesional" con ella.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

América Televisión respondió al cierre del programa América Hoy, anunciado por Gisela Valcárcel, luego de que la exconductora revelara un supuesto conflicto de la casa televisora con un proyecto digital de su producción que se lanzará este miércoles 27 de agosto. 

Por medio de un comunicado, el canal negó que haya negado recibir a la popular 'Señito'. 

"En relación a la situación ocurrida el día de hoy, dentro de las instalaciones de la empresa donde se emite el programa América Hoy con la reconocida animadora y empresaria Gisela Valcárcel, lamentamos que haya sentido que no era bienvenida", comenzó el pronunciamiento. 

Del mismo modo, explicó que durante el programa, co-producido por América Multimedia y su productora, GV Producciones, estaba prevista la participación de Valcárcel pero que se "le pidió reprogramar" debido a que días previos "se transmitió una promoción de un negocio de su productora sin autorización". 

"El acuerdo comercial que nos une a GV Producciones establece un orden y protocolo para cualquier presentación comercial, que debía ser cumplido", sostuvo la empresa.

El magazine 'América Hoy' salió del aire en medio de fuerte polémica con Gisela Valcárcel.
El magazine 'América Hoy' salió del aire en medio de fuerte polémica con Gisela Valcárcel. | Fuente: América Hoy

América TV sobre Gisela Valcárcel: "En ningún momento se le prohibió el ingreso"

En ese sentido, América Televisión asegura que fue Gisela Valcárcel quien decidió "unilateralmente" sacar del aire el programa América Hoy.

"En ningún momento se prohibió su ingreso. Fue la propia Gisela Valcárcel quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales", sostuvo el canal, mencionado que en la casa televisora son "respetuosos de la trayectoria profesional de todos sus talentos, como también de los acuerdos legales, y esperamos lo mismo de todos nuestros socios comerciales". 

Finalmente, expresaron su confianza en que Gisela pueda seguir trabajando con ellos a pesar de la polémica generada y que provocó la acusación de la famosa conductora con los gerentes.

"Confíanos que en las próximas horas las cosas regresen a la normalidad para continuar trabajando de manera profesional y respetuosa como siempre ha sido y se concrete en los siguientes días el regreso de Gisela a la televisión peruana a través de su esperada conducción de la Teletón", concluyó.

América Televisión emite comunicado tras polémica con Gisela Valcárcel.

América Televisión emite comunicado tras polémica con Gisela Valcárcel.Fuente: América TV

Tags
Gisela Valcárcel América Hoy América Televisión

