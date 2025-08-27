Gisela Valcárcel aclara que sí la dejaron entrar al canal de América Televisión: "Quizá no me expresé bien"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Quizá no me expresé bien", dijo Gisela Valcárcel aclarando que sí entró al canal de América Televisión. | Fuente: Instagram (giselavalcarcelperu)

Gisela Valcárcel aclaró que sí entró al canal de América Televisión. Esto, luego de afirmar, en un live en su cuenta de Instagram, que directivos del canal no la dejaron entrar a la casa televisora al denunciar un supuesto conflicto en contra suya por no dejarla difundir un proyecto digital de su producción.

Ahora, la exconductora de televisión publicó un breve video en sus historias en Instagram donde afirma que sí pudo entrar a las instalaciones de América Televisión ubica en la urbanización Santa Beatriz. No obstante, recalcó que no pudo ingresar al programa América Hoy por el pedido de los directivos.

“Se vieron las imágenes de seguridad en la cual se me vio entrando a América Televisión”, comenzó diciendo la popular ‘Señito’ al referirse a las imágenes compartidas por el propio canal donde se le observa a ella ingresando al edificio.

“¿Quién dijo que no entré? Donde no entré fue al programa (América Hoy). Es más, en mi cuenta lo dije. Quizá no me expresé bien cuando dije no me dejaron entrar al canal. Debí decir que no me deja entrar al programa”, aclaró Valcárcel.

La también empresaria afirmó que estaba con “las emociones contrariadas” al momento de grabar su live por lo que no se dio cuenta de haber dicho que no ingresó al canal. “Yo estaba, en ese momento, con la emoción contrariada y cualquiera que haga un vivo sabe de qué pude cometer este error, pero a mí me vio mucha gente ingresando al canal”, acotó.

Magaly Medina se arrepintió de defender a Gisela Valcárcel tras polémica con America Hoy. | Fuente: Instagram (magalymedinav)

América Televisión negó haber prohibido el ingreso a Gisela Valcárcel

América Televisión respondió al cierre del programa América Hoy, anunciado por Gisela Valcárcel, luego de que la exconductora revelara un supuesto conflicto de la casa televisora en contra de su proyecto digital.

"En relación con la situación ocurrida el día de hoy, dentro de las instalaciones de la empresa donde se emite el programa América Hoy con la reconocida animadora y empresaria Gisela Valcárcel, lamentamos que haya sentido que no era bienvenida", comenzó diciendo el canal en un comunicado.

En ese sentido, América TV negó haber prohibido el ingreso de Gisela Valcárcel a las instalaciones del canal afirmando que fue ella quien decidió "unilateralmente" sacar del aire el programa América Hoy al denunciar una supuesta afrenta contra ella.

"En ningún momento se prohibió su ingreso. Fue la propia Gisela Valcárcel quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales", sostuvo el canal, mencionado que en la casa televisora son "respetuosos de la trayectoria profesional de todos sus talentos, como también de los acuerdos legales”. "Esperamos lo mismo de todos nuestros socios comerciales", acotó.

Finalmente, expresaron su confianza en que Gisela pueda seguir trabajando con ellos a pesar de la polémica generada y que provocó el cuestionamiento de la reconocida conductora de televisión hacia los gerentes del canal.

"Confíanos que en las próximas horas las cosas regresen a la normalidad para continuar trabajando de manera profesional y respetuosa como siempre ha sido y se concrete en los siguientes días el regreso de Gisela a la televisión peruana a través de su esperada conducción de la Teletón", concluyó el pronunciamiento.

América Televisión emite comunicado tras polémica con Gisela Valcárcel.Fuente: América TV

¿Qué dijo Gisela Valcárcel tras anunciar el cierre de América Hoy?

Gisela Valcárcel anunció el final del programa América Hoy, espacio matutino de América Televisión conducido por su hija, Ethel Pozo. El anuncio lo realizó durante una transmisión en vivo desde los exteriores del canal, donde dijo que la decisión provino directamente del directorio del canal.

Según relató, la cancelación del programa estaría vinculada con el lanzamiento de un proyecto digital de su productora. La conductora contó que, cuando se dirigía a participar como invitada en América Hoy, recibió la llamada de su productor, quien le informó que la gerencia del canal tomó como una afrenta el anuncio de su nuevo programa digital.

"Jamás pensé que tantas personas se iban a levantar por un programa que ya lo verán mañana a las 9:30 de la mañana y que no me tiene a mí como conductora, sino como productora. Yo no pensé que un programa digital iba a levantar tanto polvo, y ahora América Televisión dijo que me había convertido en su competencia en digital", señaló.

La presentadora también contó que conversó con Jorge Grippa, gerente de contenido de América Televisión, quien le explicó que el nuevo proyecto digital saldría en un horario que coincidía con el de América Hoy. Valcárcel también se dirigió a Fernando Muñiz Bethancourt, actual gerente general de América Televisión, a quien cuestionó directamente por las medidas adoptadas.

"¿Sabes, Fernando Muñiz, lo que es liderar? El liderazgo no puede ofender a los demás, no se puede ir contra todos. Resulta que has dado una orden y has dicho que estoy prohibida de ingresar. Tú lo podrás aclarar y ojalá pueda escucharte, pero creo que desde tu lugar tan alto no vas a querer descender", manifestó.