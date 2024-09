"Están felices los dos": Brunella Horna y el mensaje sobre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte tras su llegada a Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Brunella Horna se refirió a la presentación de Paolo Guerrero en Alianza Lima el último domingo 31 de agosto en el estadio Matute. Fue durante la emisión del programa América Hoy que se difundió el video compartido por Ana Paula Consorte donde el futbolista de 40 años asegura que fue su pareja quien “desde hace tiempo” quería verlo jugar en el club de La Victoria.

Es así como Horna, esposa de Richard Acuña, presidente de César Vallejo, último club donde jugó Paolo Guerrero, afirmó que tanto el deportista como su novia brasilera no querían estar en el club poeta desde su arribo en marzo de este año y donde Guerrero apenas anotó tres goles.

“Están felices los dos. No fue un secreto a voces que ambos (Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte) no querían estar en un principio en la César Vallejo. Fue algo público que ambos lo dijeron”, señaló este lunes la también conductora de América Hoy.

Al escuchar este comentario, Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, consultó a su compañera si sabía algo de una penalidad entre Paolo Guerrero y la UCV. “Qué yo sepa, él no ha pagado nada”, expresó Brunella Horna.

Minutos antes, el propio ‘Giselo’ causó la reacción de Horna después de decir que “ahora Paolo Guerrero está en un equipo con fans”. Esto, al ver los más de 30 mil hinchas presentes en el estadio Matute. “¿Qué has dicho? (…) pero si tú no tienes fans, la gente no sabe ni tu nombre cuando viene”, respondió la ‘Baby Brune’.

Brunella Horna es esposa de Richard Acuña, presidente del club César Vallejo de Trujillo. | Fuente: Instagram (brunehorna)

¿Ana Paula Consorte quería que Paolo Guerrero firme por Alianza Lima?

Más temprano, Ana Paula Consorte difundió en su cuenta oficial de Instagram un video del extracto del discurso de su pareja Paolo Guerrero ante los miles de hinchas que acudieron a verlo oficialmente con la camiseta de Alianza Lima.

En el registro audiovisual, el delantero de la Selección Peruana resaltó que Ana Paula Consorte está muy contenta con que haya firmado por Alianza Lima. También reveló que fue la propia bailarina quien quería “desde hace tiempo” que el deportista llegue a Matute.

“Agradezco a mi mujer que hoy por hoy es brasilera. Ella es hincha de Alianza Lima. Ella quería que esté aquí (en Alianza Lima) desde hace mucho tiempo. Hoy por hoy puede disfrutar etso y estoy muy feliz como, nuevamente, lo reitero”, manifestó Guerrero.

Por su parte, Ana Paula Consorte resaltó la frase del futbolista: “Desde hace mucho tiempo quería que esté aquí”, junto con un corazón azul y etiquetando a Alianza Lima.

Ana Paula Consorte quería que Paolo Guerrero esté "desde hace mucho tiempo" en Alianza Lima. | Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)

¿Qué dijo Ana Paula Consorte sobre la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima?

Paolo Guerrero firmó por Alianza Lima hasta finales del 2025. El deportista estuvo en el campo central de Matute acompañado de su madre, Doña Peta, sus hijos y su pareja, Ana Paula Consorte.

Precisamente, esta última se animó a hablar de la llegada del padre de sus hijos al club de La Victoria. “Estamos con una expectativa muy grande. Sé que está muy contento, ama mucho a Alianza Lima", mencionó la modelo a Latina.

Antes de unirse a Alianza Lima, el mundialista en Rusia 2018 jugó en Bayern Munich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo, Internacional de Porto Alegre, Avai, Racing Club, LDU de Quito.

En marzo de este año, Paolo Guerrero fichó por César Vallejo, club peruano del que fue liberado luego de una resolución de la Cámara de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

