Natalia Salas se despide de la telenovela 'Eres mi bien' tras anunciar nuevo diagnóstico de cáncer

Natalia Salas se despidió de la telenovela Eres mi bien, emitida por Latina, después de comunicar que enfrenta un nuevo diagnóstico de cáncer. En su lugar, el papel de Mechita será asumido por la actriz Ximena Díaz, quien le prometió cuidar a su personaje.

"Te prometo que cuidaré mucho a tu Mechita y trataré de contar esta hermosa historia con mucho amor! Te quiero mucho", comentó.



En el mismo anuncio, Salas agradeció la oportunidad de haber regresado a la televisión.

"Gracias Mechita. Me regalaste volver a la ficción después de 9 años. Me regalaste compañeros increíbles que me llevaré para siempre en el corazón. Me regalaste enseñanza y fortaleza. Hoy me despido de tu piel, pero estarás para siempre en mi Mercedes Eugenia Gómez de López. Espero haberles sacado algunas sonrisas con ella jiji”, escribió la actriz.

Inmediatamente, varios de sus seguidores lamentaron su salida, aunque coincidieron en que lo más importante es su bienestar.

"Me da mucha pena que Natalia Salas ya no siga en la novela, pero lo principal es su salud. Las mejores vibras y energía para ella. También lo mejor para Ximena Díaz que asume su personaje", comentó una usuaria. "Sin duda vamos a extrañar mucho a Natalia Salas, pero es por su salud. Mechita es un gran personaje y se queda en manos de Ximena Díaz", indicó otro usuario.

Natalia Salas revela que el cáncer regresó a una vértebra

Luego de revelar que el cáncer que superó hace tres años regresó, esta vez con una metástasis en una vértebra, la actriz Natalia Salas utilizó sus redes sociales para agradecer las numerosas muestras de apoyo y cariño que ha recibido de sus seguidores, amigos y colegas del medio artístico.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la artista compartió un mensaje: "¡Gracias a todos por sus mensajes y buenas vibras! Estoy bien y voy a estar mejor. Piénsenme bonito, sana y feliz", escribió junto al hashtag #ConTodoMenosConMiedo.

La actriz relató que, tras sus últimos exámenes médicos, los resultados no fueron favorables. "El cáncer de mama que me diagnosticaron hace tres años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras", explicó.

"Soy muy juiciosa con mis chequeos post cáncer, y felizmente que lo soy. El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no?", agregó.

En solo tres semanas, Salas se sometió a una biopsia, radiocirugías, un nuevo tratamiento antihormonal y una cirugía programada llamada ooforectomía salpingectomía bilateral, procedimiento mediante el cual le retirarán los ovarios y trompas.