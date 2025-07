“Tuve cáncer, no tengo mamas”: Anahí de Cárdenas responde a críticas por alimentar con fórmula a su bebé

La actriz alzó la voz en redes sociales tras recibir comentarios ofensivos por no amamantar a su hijo recién nacido.

La actriz peruana Anahí de Cárdenas utilizó sus redes sociales para defenderse de las críticas que ha recibido por alimentar con fórmula a su hijo Emile, nacido hace un mes.

Tras convertirse en madre por primera vez, la actriz de Asu Mare compartió su vivencia con la maternidad y, en especial, la presión que ha sentido por no dar leche materna. Sus declaraciones generaron una ola de comentarios negativos, principalmente de otras madres que la cuestionaron por no amamantar.

Uno de los mensajes que provocó la reacción de la también cantante decía: “Yo te sugiero que le des pecho, es lo mejor, sino va a ser un niño enfermo”. Ante esto, Anahí respondió: “La verdad es que harta me tienen. He tenido cáncer. No tengo mamas. Por favor, ya no me escriban estas cosas”, expresó visiblemente molesta.

La actriz de 42 años recordó que en el pasado fue diagnosticada con cáncer de mama y tuvo que someterse a una doble mastectomía, lo que le impide producir leche materna. Además, respondió a otro comentario que sugería que “por amor a su bebé” podría intentarlo, señalando que no se trata de una decisión, sino de una consecuencia médica irreversible.

“Si pudiera darle leche materna a mi hijo lo haría, pero no tengo cómo. No se metan, por favor”, concluyó.

Anahí de Cárdenas afrontó el postparto con el apoyo de su familia

En otra publicación, Anahí de Cárdenas señaló que comienza a sentirse más estable y que está afrontando el postparto con el apoyo de su familia.

"Han sido un tagadá en esteroides. Ya voy aterrizando. Más lúcida. Gracias al cielo por la medicina. Gracias al cielo porque puedo y sé pedir ayuda. Gracias a mi sistema de soporte. Gracias a mi marido por ser tan bueno conmigo y contenerme. Gracias a mi familia, la de sangre y la elegida. Les amo", narró.

Por último, dijo que la maternidad es también un proceso de aprendizaje continuo.

"Hay que hacernos cargo de lo que sentimos. Si mamá está bien; bebé estará bien. No te descuides, tu salud mental importa. Nadie te va a dar un premio por sufrir. Emile, has venido a moverlo todo y estoy tan agradecida de lo que ya me vas enseñando. Te amo bebito", concluyó.

Anahí de Cárdenas enfrentó dos pérdidas en su intento por concebir

Anahí de Cárdenas habló acerca de los problemas que enfrentó en su camino hacia la maternidad; sin embargo, este logro estuvo precedido por dos pérdidas.

"Me preguntaron si me había sometido a un tratamiento para quedar embarazada. La respuesta es no", explicó la actriz de 41 años en un video de TikTok. Contó que en 2019 decidió congelar sus óvulos, poco antes de ser diagnosticada con cáncer.

Tras superar la enfermedad, logró concebir por primera vez en octubre de 2023, lamentablemente el proceso se vio interrumpido a inicios de enero de 2024, lo que requirió un legrado.

Poco tiempo después volvió a quedar embarazada, pero nuevamente no prosperó.

Tras estas malas experiencias, Anahí y su esposo, Elías, decidieron hacer una pausa. Durante ese periodo, la actriz canalizó su energía en la obra teatral F*ck Cáncer. Finalmente, en junio de 2024 retomaron su camino hacia la maternidad.