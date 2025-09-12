"No especulen cosas que no son": Maju Mantilla se pronuncia tras ser vinculada con su productor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Maju Mantilla fue abordada por las cámaras del programa Amor y Fuego para recoger su descargo sobre las especulaciones que la vinculan con el productor de Arriba mi gente, Christian Rodríguez Portugal. Aunque meses atrás ya habían rumores al respecto, las recientes declaraciones de Gustavo Salcedo terminaron por avivarlos aún más.

"¿Tú le habrías sido infiel a Gustavo, Maju?", fue la pregunta que una reportera del espacio de espectáculos le hizo a la ex Miss Perú mientras abordaba su vehículo.

"Les voy a decir una cosa: no hablen, no especulen y no digan cosas que no son", respondió la conductora, visiblemente incómoda con la pregunta.

Cuando Mantilla intentaba retirarse, la periodista insistió: "Queremos que nos corrobores tú si es que es cierto o no".

Ante ello, la exreina de belleza, con un gesto más serio, dijo: "Como te repito, esas cosas no las hablen porque no son ciertas. Déjense de especulaciones. Permiso".

Magaly Medina dice tener pruebas del presunto romance clandestino entre Maju y su productor

Como se sabe, el empresario Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, declaró que Christian Rodríguez Portugal, productor de Arriba mi gente, es una persona que "no es de su agrado" y que "no tiene valores". Sin embargo, no precisó las razones de esa opinión.

Ante las especulaciones que lo vinculan tanto a él como a su esposa, Salcedo señaló que no tenía nada que responder.

"Eso tiene que preguntárselo a él o a ella, no a mí. Yo he dicho que esa persona no es de mi agrado. Yo no tengo por qué dar opinión de ese sujeto, la verdad. Cualquier cosa al respecto tienen que preguntarle a él o a ella".

El tema fue expuesto por Magaly Medina, quien afirmó haber recibido material -entre mensajes y fotografías- que probaría un supuesto romance clandestino entre Mantilla y Rodríguez Portugal.

"Me llegaron unas conversaciones del 9 de julio de 2023 (entre Maju y Christian) que no parecían ser laborales ni amicales. Por eso, él (Gustavo Salcedo) nos ha confirmado que esta relación extramatrimonial se mantuvo por dos años", declaró la conductora de ATV.

¿Quién es el productor del programa Arriba mi gente?

De acuerdo con el informe de Magaly TV, la firme, Cristian Rodríguez Portugal es un productor de televisión de 49 años con experiencia en América TV y Latina, donde ha producido diversos programas.

Aunque en su ficha de Reniec figura como soltero, el programa señaló que actualmente mantiene una relación y tiene un hijo pequeño, a quienes suele mostrar en sus redes sociales.

A pesar de las declaraciones de Gustavo Salcedo, Rodríguez ha continuado trabajando con Maju Mantilla en Arriba mi gente.