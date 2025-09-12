¿Reconciliados? Maju Mantilla es captada entrando a camioneta de Gustavo Salcedo para irse a su casa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo siguen siendo tema de conversación en los principales medios de espectáculos en el país. Ahora, la exMiss Mundo fue vista entrando a la camioneta de su —todavía— esposo para irse a la casa donde vivían juntos. Esto, en medio de rumores de romance de la modelo peruana con el productor de televisión, Christian Rodríguez Portugal.

De acuerdo con las imágenes compartidas por Amor y fuego este viernes, Maju salió de su casa para subirse a un taxi e ir a una calle de San Isidro donde entró a un edificio sin querer dar declaraciones.

Minutos después, Gustavo Salcedo fue grabado saliendo del mismo edificio generando especulación de un encuentro entre ambos. "No (la vine a ver). No sé en verdad. No voy a declarar nada. No voy a decir absolutamente nada", señaló el ex deportista olímpico.

No obstante, el programa de espectáculos mostró otras imágenes donde se ve a la propia Maju Mantilla entrando a la camioneta de Salcedo. La conductora se sentó en el asiento de copiloto, mientras que Gustavo presuntamente conducía.

"La camioneta entró a la cochera del edificio donde estaban los dos. ¿Por qué los dos estaban adentro? ¿No es raro? Maju subiendo a la camioneta de su esposo a escondidas para que nadie se dé cuenta", señaló la voz en off del informe.

Seguidamente, otro video mostró cómo la camioneta entra a la cochera de la casa donde ambos vivían junto a sus hijos.

"Luego de este recorrido, se ve a la camioneta de Gustavo Salcedo entrar a la cochera de la casa que ellos comparten. Se encuentran en un sitio y se meten en la misma casa. ¿Se habrán reconciliado? ¿o solo fue un gesto de amabilidad?", concluyó Amor y fuego el informe.

Maju Mantilla volvió al programa Arriba mi gente tras conocerse su separación de Gustavo Salcedo. | Fuente: Instagram

Gustavo Salcedo desliza supuesta relación de Maju Mantilla con productor

Días atrás, el programa Magaly TV: La Firme aseguró que su equipo de investigación recibió hace meses una información que vincula a Maju Mantilla con Cristian Rodríguez Portugal, productor de Arriba mi gente, el programa que la ex reina de belleza conduce por las mañanas.

Es así como el programa ubicó a Gustavo Salcedo para preguntarle acerca del productor Rodríguez Portugal y los rumores de un vínculo más que amical y laboral con la madre de sus hijos.

Ante la pregunta, respondió: "Es una persona que no es de mi agrado. Latina tiene ese tipo de gente dentro y es un tema de ellos". Del mismo modo, el empresario fue consultado por las especulaciones de romance entre Maju y el productor.

"Eso tiene que preguntárselo a él o a ella, no a mí. Yo he dicho que esa persona no es de mi agrado. Yo no tengo por qué dar opinión de ese sujeto, la verdad. Cualquier cosa al respecto tienen que preguntarle a él o a ella", manifestó Salcedo de forma incómoda.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se casaron el 4 de febrero de 2012.Fuente: Instagram

¿Qué dijo Maju Mantilla sobre las declaraciones de Gustavo Salcedo?

Maju Mantilla decidió hablar de los polémicos dichos de Gustavo Salcedo en el programa Magaly TV: La Firme.

La modelo de 41 años estuvo en el programa Arriba Mi gente pidiendo la palabra a sus compañeros Fernando Díaz y Santi Lesmes para referirse a las declaraciones de su aún esposo.

“Anoche se difundieron unas declaraciones de mi exesposo Gustavo Salcedo en un programa de televisión. Como siempre lo he dicho y lo sostengo, yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada”, comenzó diciendo Mantilla.

Si bien señaló que la separación entre ambos se hizo pública a través de un comunicado, Maju dijo que ambos habían firmado una conciliación para no abordar detalles al respecto, sin embargo, tras las declaraciones de Gustavo, esto parece haber incomodado a la conductora.

"Tanto el señor Gustavo Salcedo y yo hemos firmado una conciliación, donde ahí nos comprometemos en no hablar el uno del otro, nos comprometemos en no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia, incluso, dos años atrás, cuando se difundieron imágenes de cámaras de videovigilancia, en ningún momento yo hice algún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas, no lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí, porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más", afirmó.

¿Qué dijo Maju Mantilla sobre Christian Rodríguez Portugal?

Maju Mantilla reiteró que no dará más detalles sobre el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo y pidió a los medios de prensa que respeten su decisión.

En ese sentido, la también influencer y actriz decidió no dar sus descargos ante los rumores de un romance con su productor Christian Rodríguez Portugal.

"Les pido a los medios de comunicación respeto. Agradezco también a la gente por el apoyo que siempre me han dado, pero de mi parte tampoco va a haber irá y resentimiento en ninguna de mis respuestas", sostuvo la ganadora del Miss Mundo el 2004 en la emisión del programa Arriba mi gente el último jueves.

"Como lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, cualquier cosa o problemas relacionados a mi privacidad, no los voy a exponer, con esto quiero aclarar la situación y por favor, pedir que no se hable más del tema porque yo no lo voy a hacer”, concluyó.