Congresista Diego Bazán rompe su silencio sobre Belén Estévez y hace importante aclaración

Diego Bazán por fin rompió su silencio sobre Belén Estévez. El congresista de Renovación Popular decidió aclarar la situación con la bailarina argentina luego de que ambos fueran captados saliendo juntos de un restaurante en Miraflores la semana pasada. Ambos caminaban mirándose fijamente y demostrando una mutua confianza, según se pudo ver en el programa 'Magaly TV La Firme'.

En declaraciones a los medios de prensa, el legislador de 33 años hizo una importante aclaración sobre el vínculo que tiene con Belén Estévez, afirmando que solo mantiene una amistad con ella y que la respeta mucho como persona.

"Es una amistad como cualquier otra. Uno sale a almorzar, a comer con sus amigos, a cenar. Yo creo que eso es todo, yo la respeto mucho. Eso y nada más", manifestó Bazán, quien no quiso dar mayores detalles de su encuentro con la exparticipante de El Gran Chef Famosos.

Cabe recordar que la propia Belén Estévez se animó a confirmar que está conociendo al congresista Diego Bazán. "Hace bastante que hablamos. Él es un hombre guapo. A mí me importa más su inteligencia y sus sentimientos de lo que puede ser el físico", mencionó Estévez.

Belén Estévez negó tener una relación sentimental con el congresista Diego Bazán.Fuente: Instagram (belenestevezlove)

Belén Estévez es captada con congresista Diego Bazán

Belén Estévez y Diego Bazán fueron captados juntos en los exteriores de un restaurante en Miraflores. En las imágenes difundidas por el programa Magaly TV La Firme, se les ve a los dos caminando y mirándose fijamente mientras sonríen en los exteriores del local el último martes.

El legislador lleva puesto un terno azul marino y una camisa blanca mientras que la influencer luce unos jeans vaqueros con un blazer mostaza y botines marrones.

El reportaje dio a conocer que Belén Estevéz publicó en sus redes sociales las fotos de los postres que comió ese día en el restaurante con Bazán. Además, se pudo ver al congresista llevando a Estévez a su casa en una camioneta donde se quedaron por unos minutos antes de despedirse.

Belén Estévez y Diego Bazán fueron captados saliendo juntos de un restaurante en Miraflores. | Fuente: Congreso/Instagram (belenestevezlove)

Belén Estévez negó tener una relación sentimental con Diego Bazán

Pese a las imágenes donde se ve una clara complicidad, Belén Estévez salió al frente y aclaró que el político peruano es solamente un amigo. "¿Es en serio? Qué gracioso, ¿cómo van a poner que es mi pareja? Eso no es así, Diego es un buen amigo y no he dicho nada más, porque no hay nada más que amistad", expresó a Trome.

En ese sentido, aseguró que, por el momento, no hay vínculo amoroso con Diego Bazán y agregó que está esperando al hombre con el que desea formar una familia: "Claro, estoy esperando a mi 'media naranja', a ese hombre con el que estaré hasta viejita, y si voy a tener un hijo o hijos, he congelado mis óvulos. Y, si no se puede, adopto", sostuvo.

