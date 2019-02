Beto Ortiz habló del bajo ráting que viene realizando el programa de Magaly Medina. | Fuente: Composición

Beto Ortiz está de regreso en la televisión y este sábado 16 de febrero presentará una nueva temporada de "El valor de la verdad", donde tendrá como primer invitado a Nicola Porcella, quien realizará su descargo tras estar envuelto en la polémica sobre el dopaje de Poly Ávila en una fiesta.

El presentador del mediático programa también habló sobre la competencia que hoy se vive en la televisión. Precisamente, el regreso de Magaly al horario estelar de la TV, no ha sido el más auspicioso, debido a que en la actualidad hace un promedio de 6 puntos de ráting.

"De hecho creo que ella está haciendo sobre la marcha una serie de correcciones. Magaly quiere volver a ser la que fue hace 10 años (...) Yo no sé si Magaly ha cambiado tanto que le cuesta hacer el chisme de antes", dijo Beto Ortiz en el programa "Encendidos" de RPP Noticias.

Asimismo, el periodista señaló que él también ha realizado varios cambios en sus programas cuando estos tenían bajo ráting.

"Yo siempre hago el símil entre el ráting y los goles. Uno siente cuando un programa que inicia pega o no. Me ha pasado que he ensayado propuestas diferentes y la gente nos ha dicho no", agregó.

EL VALOR DE LA VERDAD



Beto Ortiz regresa a la televisión, este sábado 16, con el polémico programa "El valor de la verdad". Después de mantener el secreto por varias semanas, el conductor reveló el nombre de su primer invitado en "Encendidos" de RPP Noticias.

Tras negar que se tratara de Angie Jibaja, Aldo Miyashiro, un político o un futbolista; el conductor dio la pista que era un personaje de televisión y hombre. Finalmente, se dio a conocer el nombre.

"Nicola Porcella es el primer invitado de 'El valor de la verdad' y creo que no podía haber mejor invitado en esta coyuntura", dijo Beto Ortiz en referencia a las denuncias de Polly Ávila al ser dopada en una fiesta invitada por Nicola

"Lo cierto es que nadie le ha dado el turno a Nicola para decir lo que pasó", agregó el presentador quien indicó que este será la oportunidad "para que él [Nicola Porcella] haga sus descargos".