Tommy Portugal acusa a Deyvis Orosco de intentar "bajarle" su versión de una canción del Grupo Néctar

Tensión en la cumbia. Tommy Portugal hizo pública su rivalidad con Deyvis Orosco luego de grabar Amor y odio, una canción que fue popularizada por Johnny Orosco, el fallecido líder del Grupo Néctar. La gota que derramó el vaso, según dijo, fue cuando se enteró que el 'Bombón de la cumbia', intentó impedirle volver a cantar el tema.

El exintegrante de Tornado llegó a cantarlo al lado de Johnny en una presentación en vivo, incluso hace poco, el video de aquella colaboración se hizo viral en redes sociales. Esto motivó a Portugal a grabar una nueva versión del tema. No obstante, según manifestó, Deyvis habría tratado de adquirir los derechos de la canción para tener la exclusividad.

"Me llama el compositor a decirme que Deyvis le había querido dar una plata para que él la interpretara, pero que (la canción) me la baje a mí. Felizmente el compositor, una gran persona que no accedió a esto, le dijo 'tú también grábala, pero no me pidas que se la baje'", contó en Ouke.

Intento fallido de reconciliación

Tommy Portugal dijo que ya había intentado resolver sus diferencias, concretamente después del estreno de la serie biográfica de Deyvis Orosco, donde un personaje villano llamado Javier estaría inspirado en él.

El ex Tornado recordó que ambos se encontraron en un restaurante donde, según pensó, habían dejado atrás sus discrepancias. "Conversamos y yo pensé que había quedado todo chévere", mencionó. Incluso, comentó que Deyvis le pidió grabar un video juntos para subirlo a redes sociales y descartar cualquier tipo de celos o rencores.

"Yo no iba a subir el video, pero él me llama y me dijo que lo haga. Lo subí y a los días pasa esto de la canción", relató.

Portugal considera que lo mejor es que cada artista se concentre en su propio trabajo y permita que el público elija a quién escuchar. "La competencia sana es fundamental. Hay que dejar que la gente decida", concluyó.

Deyvis "está en buena posición por las canciones de su papá"

En otra entrevista, Tommy Portugal criticó al popular ‘Bomboncito de la cumbia’ y señaló que solo tiene lugar en industria debido al legado que le dejó su padre, pues todavía no ha podido sacar más éxitos propios de su autoría.

"Él está en una buena posición porque tiene buenas canciones que le ha dejado su papá (Johnny Orosco), tiene clásicos de la cumbia. Él debe demostrar con éxitos sacados por él", manifestó el intérprete de Amor Incomparable, Me enamoré de un posible, Me extrañarás, entre otros temas.

Portugal afirmó que, en la actualidad, los cantantes de cumbia se hacen populares por "grabar entre ellos". Sin embargo, mencionó que en el caso de Deyvis Orosco esto no sería así, ya que no se ha presentado para hacer dueto con otro artista ni con su primo Bill Orosco, a quien estaría impidiendo cantar los temas de su padre.

