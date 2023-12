Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid: así fue su primera Navidad como esposos

Hace apenas unos días, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid dieron el esperado paso hacia la vida matrimonial con una hermosa ceremonia civil. Rodeados de familiares y amigos, la pareja ha continuado tejiendo recuerdos en esta nueva etapa de sus vidas y ahora experimentan juntos su primera Navidad como esposos.

Cassandra compartió en Instagram algunos momentos entrañables de la celebración navideña en su hogar. En una de ellas, se ve a Deyvis improvisando una versión de Escándalo del cantante español Raphael, mientras ríe con Fernando Sánchez de Lamadrid, el esposo de Jessica Newton, durante la Nochebuena. Además, capturó la alegría de su hijo Milan jugando antes de abrir los regalos.

¿Cómo recibieron la Navidad Deyvis y Cassandra?

La flamante esposa compartió detalles del desayuno del 25 de diciembre, donde se aprecian tazas de chocolate y una bandeja con panetón con mantequilla. También mostró el instante en el que preparaba su "primer chocolate caliente" y compartió su tradición familiar: pasar momentos divertidos con el juego de mesa Uno.

Deyvis, a través de sus historias, ambientadas con la icónica All I Want for Christmas is You, compartió la exquisita decoración de su hogar navideño, destacando un hermoso y elegante árbol rodeado de muchos regalos. Antes de esto, transmitió un mensaje emotivo: "Celebren en compañía de los seres que aman y que todavía podemos abrazar".

Así fue la primera Navidad de Deyvis y Cassandra como esposos.Fuente: Instagram/Cassandra Sánches de Lamadrid

El mensaje por Navidad de Deyvis Orosco

"Recordemos que la Navidad, más allá de los regalos, es la unión familiar", destacó el cantante de cumbia. Aprovechó el momento para expresar su profundo agradecimiento a todos aquellos que le han acompañado y celebrado su música a lo largo de los años y les deseo una "¡Feliz Navidad! Siempre, con cariño".

Jessica Newton, madre de Cassandra y parte de la celebración, compartió videos de su familia disfrutando con la tradicional cena de pavo al horno. El 25 de diciembre, la familia se reunió para disfrutar de un almuerzo conjunto en el hogar de Deyvis y Cassandra. En esta ocasión, Fernando Sánchez de Lamadrid se distinguió al preparar cócteles y pasar momentos especiales con Milan.

¿Cómo fue la boda de Deyvis y Cassandra?

El 21 de diciembre, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid formalizaron su unión en una emotiva ceremonia civil. El escenario elegido fue un elegante hotel de Miraflores, donde alrededor de 150 invitados, incluyendo figuras destacadas como Valeria Piazza, Cielo Torres y Ernesto Pimentel, se reunieron para celebrar el amor de la pareja.

La hija de Jessica Newton deslumbró a los presentes con un vestido blanco radiante, ingresando tomada del brazo de su padrastro. El Bomboncito de la cumbia hizo su entrada acompañado de su madre. En el altar, la pareja intercambió votos de amor eterno, sellando su compromiso con un conmovedor "Sí, acepto".

Así fue la primera Navidad de Deyvis y Cassandra como esposos. | Fuente: Instagram/Jessica Newton

Así fue la primera Navidad de Deyvis y Cassandra como esposos. | Fuente: Instagram/Jessica Newton