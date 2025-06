De Comas a Miraflores: Bill Orosco se muda con su familia tras sufrir atentado por extorsión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bill Orosco se mudó a Miraflores. El cantante de cumbia decidió dejar su casa en Comas para mudarse junto a sus tres hermanos después de sufrir un atentado, en la puerta de su entonces domicilio, causado por presuntos extorsionadores que lo amenazaban.

Fue por medio del programa Magaly TV: la firme que el primo de Deyvis Orosco mostró su nuevo departamento en Miraflores. En las imágenes se vio una amplia sala con muebles y mesas. “Todo es nuevo. No he traído nada”, manifestó el joven artista de 24 años.

Es así como Bill Orosco, quien es sobrino de Johnny y Enrique Orosco, pudo dar a conocer su nuevo hogar luego de que su madre ‘Charito’ viajara a España, país donde fue hace dos años para trabajar y sacar adelante a su familia. “Este hogar es netamente familiar”, acotó.

Asimismo, Orosco aclaró que si fuera por él se quedaba en Comas, pero que decidió cambiar de distrito para proteger a su familia. “Me mudé más por necesidad que por lujo. Si fuera yo solo, me quedaba en Comas. Tengo mis hermanos y me dije que no podían pasar por esa situación, así que me los traje conmigo”, expresó.

En otro momento, el cantante recalcó que tanto él como sus hermanos hacen los quehaceres en el nuevo departamento. “Los tres sabemos cocinar. Estamos haciendo al pie de la letra lo que nuestra madre nos enseñó”, añadió.

Bill Orosco ganó demanda a su primo Deyvis para usar su apellido materno. | Fuente: Instagram

Bill Orosco sufrió atentado en su casa de Comas

En febrero de este año, Bill Orosco sufrió un sorpresivo atentando en su casa en Comas. Esto, debido a que delincuentes dejaron un explosivo en la puerta de su entonces domicilio provocando daños materiales.

Testigos aseguraron que un hombre a bordo de una motocicleta llegó a la vivienda del artista, lanzando una bolsa de color negro, tras lo cual se registró la explosión.

En diálogo con RPP, Bill Orosco aseguró que sus familiares se encontraban descansando en su casa, cuando ocurrió la explosión. Afortunadamente, no se registraron heridos, pero sí daños en la vivienda.

"Había personas [en la casa]. El ataque fue casi diez para la una [de la madrugada]. Todos ya estaban descansando y pasó esta explosión. Solamente hubo daños materiales, gracias a Dios, en las puertas y todo eso”, manifestó el primo de Deyvis Orosco.

"Estaban mi hermano, mis primos, mis tíos, absolutamente todos. Ellos están bien, gracias a Dios. Un poco asustados, pero todo bien”, añadió el cantante, tras apuntar que no se encontraba en casa cuando ocurrió el atentado.

Bill Orosco habló en RPP sobre el conflicto legal con su primo Deyvis por canciones del Grupo Néctar. | Fuente: RPP

Bill Orosco tras sufrir atentado: "Seguiré adelante con mi sueño"

Luego de sufrir el atentado, Bill Orosco habló en RPP y recalcó que continuará “luchando por sus sueños” y seguir adelante con su carrera musical.

"No [dejaré la música]. Al contrario. Dios pone las mejores batallas al mejor guerrero. Vamos a seguir luchando por el sueño, por lo que uno quiere, por lo que uno ama. Esto lo hago porque me gusta", comentó.

De igual manera, Bill Orosco resaltó que no solo él, sino que también los miembros de su orquesta están decididos a continuar haciendo música. “Hay que pensar en plural. Todas las personas que trabajamos aquí tenemos familia y tenemos que salir adelante por nuestros sueños”, sostuvo.

Cabe mencionar que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Tercer Despacho) inició una investigación preliminar por el delito de extorsión, tras el atentado ocurrido en la vivienda de Bill Orosco, ubicada en el distrito de Comas.

Bill Orosco afirmó que no dejará la música tras atentado en su casa en Comas.Fuente: Instagram

