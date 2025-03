Bill Orosco gana demanda a su primo Deyvis y podrá usar su apellido materno como parte de su nombre artístico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bill Joshua Sánchez Orosco obtuvo el derecho de incluir su apellido materno en su nombre artístico. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aprobó finalmente el registro de la marca 'Bill Orosco', desestimando el recurso de oposición presentada el año pasado por su primo Deyvis Orosco, el cual buscaba impedir que el intérprete de Triste es tu final utilizara su apellido familiar sobre el escenario.

De acuerdo con un comunicado del artista, el registro de marca ante Indecopi otorga a su titular los derechos exclusivos sobre su uso en todo el territorio peruano. En el caso de Bill Orosco, esta aprobación le brinda seguridad jurídica y la posibilidad de continuar con su identidad artística sin temor a acciones legales.

La polémica familiar de los primos Orosco

Antes de este fallo, Bill Orosco había recibido una carta notarial de su primo Deyvis exigiéndole que dejara de interpretar los temas de su padre y advirtiéndole sobre posibles consecuencias legales.

Sin embargo, Bill argumentó que el apellido Orosco también es parte de su identidad y que utilizarlo en su nombre artístico es un homenaje a su madre.

"Llevo el apellido de mi madre porque estoy orgulloso de ella. La admiro profundamente por haber criado sola a sus hijos", declaró el cantante.

¿Qué dijo Bill Orosco tras ganar la demanda a su primo?

Tras lograr el registro de su marca en Indecopi, el cantante Bill Orosco se pronunció sobre la resolución y su actual relación con su primo, Deyvis Orosco.

"Estoy contento porque finalmente salió el resultado y se pudo registrar la marca. No diría que me dolió que Deyvis intentara impedirlo, más bien me sorprendió, porque no tenía conocimiento de ello", declaró en América Hoy.

Respecto a su vínculo con Deyvis, Bill reveló que actualmente no mantienen comunicación. "Cada uno está enfocado en su trabajo. Él en lo suyo y yo en lo mío", aseguró.

Asimismo, señaló que aún no tiene autorización para interpretar los temas compuestos por Johnny Orosco y explicó que dicha autorización debería ser otorgada por Deyvis.

