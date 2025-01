Bill Orosco revela que ya tiene permiso para cantar los temas del Grupo Néctar: "No hay problema"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bill Orosco ya puede cantar los temas del Grupo Néctar. El propio cantante de cumbia de 23 años reveló que ya tiene la autorización de los compositores para poder interpretar: El arbolito, Pecadora, Muchachita, Ojitos hechiceros, Suéltame, Corazoncito, Botellita de ron, entre otras legendarias canciones del grupo fundado por su tío, Johnny Orosco.

“Sí, sí (puedo cantar las canciones de Grupo Néctar). No hay ningún problema. Los compositores me han autorizado en cantar los temas y por ese lado no hay ningún problema. Igual, se vienen muchos temas nuevos. Ya estamos grabando el segundo álbum y se viene muchos más”, declaró el artista al programa de espectáculos Todo se filtra, de Panamericana.

Meses atrás, Bill Orosco había dicho que tenía una prohibición de cantar los temas del Grupo Néctar por parte de su primo Deyvis Orosco. Sin embargo, el cantante afirmó que ya dispone del permiso para cantar los temas en el escenario a pesar de las imposiciones de su familiar.

“No hemos tenido contacto (con Deyvis) respecto a eso. Siguen avanzando los temas legales y todo eso. Gracias a Dios la gente me está apoyando y ayudando. El público me sigue apoyando en el lugar donde vayamos”, sostuvo.

Bill Orosco viene triunfando en YouTube con su tema ‘Triste es tu final’. | Fuente: Instagram (billorosco.oficial)

¿Qué dijo Deyvis Orosco sobre la polémica con su primo Bill?

Deyvis Orosco habló sobre la polémica con Bill Orosco. En entrevista con Amor y fuego, el intérprete de No te creas tan importante fue cuestionado sobre el conflicto con su primo. Sin embargo, optó por la reserva, señalando que todos los asuntos relacionados con este tema están siendo manejados por su equipo legal.

"Lamento que el público no esté enterado del trasfondo de los temas internos. No voy a entrar en detalles, voy a enfocarme solo en mi carrera", expresó.

Por otro lado, fue consultado sobre las recientes declaraciones de su expareja Andrea San Martín, quien expresó su apoyo público a Bill Orosco en esta disputa. No obstante, Deyvis dejó claro que no planea responder a esos comentarios. "Por un tema de respeto a mi familia, no tengo nada que decir", sentenció.

Deyvis Orosco prohibió a su primo Bill Orosco usar su apellido paterno. | Fuente: Instagram (deyvisorosco)

Bill Orosco confirmó que Deyvis le prohibió cantar canciones del Grupo Néctar

Bill Orosco confirmó que su primo Deyvis Orosco le prohibió cantar las canciones del Grupo Néctar, agrupación de cumbia fundada por sus tíos Johnny y Enrique Orosco. “Si, él me prohibió (cantar las canciones de Néctar) en autoría de mi tío (Johnny Orosco). Hay un tema legal”, manifestó el cantante de 23 años en entrevista con RPP.

Por otro lado, mencionó que “por el momento” no tiene ningún tipo de comunicación con Deyvis Orosco. “Por el momento nosotros no conversamos, pero siempre, anteriormente, hemos estado juntos y uno siempre se queda con los bonitos recuerdos”, añadió.

En ese sentido, no descartó algún día limar asperezas con su primo. “Claro (que me gustaría reconciliarme con Deyvis), por qué no. Yo creo que la música está hecha para compartir. Nosotros al cantar como músicos creo que transmitimos mucho y eso jamás se debe perder”, expresó Bill.

Bill Orosco confirmó en RPP que su primo Deyvis le prohibió cantar canciones del Grupo Néctar. | Fuente: RPP

