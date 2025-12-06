“Lo estoy dejando en manos de Dios”: Brenda Carvalho pospone su sueño de tener un hijo tras complicación médica

Brenda Carvalho y Julinho tienen más de diez años juntos y tienen pensado en agrandar su familia. La pareja de brasileños comentó que por años han intentado tener un hijo, pero por una fuerte situación médica que sufrió la integrante de Axe Bahía, en 2022, hasta el momento no han podido ser padres.

“Yo amo a los niños y Brenda también. Pensamos en tener un hijo, pero seguimos intentándolo. Por desgracia, Brenda tuvo un problema serio que para mí fue el momento más duro de mi vida. Casi pierdo a la mujer que amo y fue muy duro”, comentó el exfutbolista en entrevista con Magaly Medina en su programa de espectáculos.

Pese a que Brenda Carvalho está fuera de peligro, la pareja aún tiene temor de que pueda perder a su bebé si es que queda embarazada:

“Nunca me asusté tanto en toda mi vida. Yo no tuve una vida fácil. Mi papá murió en mis brazos, después mi hermana también murió en mis brazos también y cuando le pasó eso a Brenda dije ‘otra vez no’. Yo paraba cerca y rezando para que abra los ojos. Desde ahí nos entró el medio (de ser padres)”.

Sin embargo, no le cierran las puertas a ser padres: “Él tiene dos hijos y me dice: ‘Mi amor, cuando tú estes preparada’. Yo quiero, sí deseo, no he cerrado ese capítulo, pero lo estoy dejando en manos de Dios”, sostuvo la bailarina de 39 años.

Brenda Carvalho y Julinho consideran embarazo por vientre subrogado

Una de las opciones que está considerando la pareja es ser padres por vientre subrogado. Si bien lo han pensado, Brenda Carvalho aún está evaluándolo y conversando con su médico.

“Sí pensé, ya le mencioné eso una vez a Julinho. (...) Agradezco al doctor que me salvó la vida; él me comentó ese tema, hemos hablado bastante y siempre me dejó la libertad de tomar la decisión, la cual tiene un montón de posibilidades. (...) Pero necesitaba sanar el susto que habíamos tenido (la hemorragia)”, mencionó.

¿Por qué Brenda Carvalho no podría tener hijos?

Hace unos días, en una entrevista para el programa ¡Habla Chino!, Carvalho contó que no era consciente de que le había dado una hemorragia interna originada por un quiste hemorrágico “que se reventó dentro de su útero”.

“Eso fue en el año 2022. Yo tenía un quiste que se me había reventado, hemorrágico. Estaba situado dentro de mi útero. Estábamos en campaña navideña y no sabía que estaba teniendo una hemorragia interna. Me sentía mal”, explicó la brasileña.

La situación se agravó cuando cumplía con actividades laborales fuera de Lima. “Cuando me saqué el vestuario, tenía una barriga como de cuatro meses de embarazo. Estábamos en Chincha. Al echarme en el asiento de atrás, sentí que la sangre me agarró todos los órganos. Perdí el conocimiento”, relató.

“Me sacaron sangre del tamaño de una botella de vino. Fui operada tres veces. Desperté el 24 de diciembre, con la carita de Julinho y de mi mamá. Apenas comprendía dónde me encontraba, solo distinguí sus caras y volví a dormirme”, recordó.

