Amor en tiempos de Copa Libertadores: Brenda Carvalho y Julinho alentaron a sus equipos en la final

La pareja compartió fotos luciendo las camisetas de Palmeiras y Flamengo, respectivamente, y dedicó un emotivo mensaje sobre cómo vivir el partido con pasión, respeto y unión, pese a alentar a equipos distintos.

Brenda Carvalho publicó una serie de fotos en redes sociales junto a su pareja, el exfutbolista Julinho, disfrutando de la final de la Copa Libertadores 2025.

La animadora brasileña posó con la camiseta del Palmeiras, mientras que Julinho lució orgulloso los colores del Flamengo, evidenciando que la pareja vivió el encuentro como rivales, pero con mucho respeto y emoción.

En su mensaje, Brenda recordó que la última vez que vivieron una final juntos fue en 2019, cuando Flamengo disputó el título en Perú. En aquella ocasión, ella alentó al equipo donde jugaba Julinho, pero confesó que siempre soñó con ver a su club de toda la vida, Palmeiras, alcanzar también una copa.

“Hoy nuevamente vamos a disfrutar una final de Copa Libertadores. La última vez fue en 2019, donde Flamengo llegó aquí a Perú y en ese momento, apoyando al equipo donde jugó mi Ju, estuve con él. Mi deseo fue que mi equipo de toda la vida también tenga su final y miren lo que es la vida: hoy una final y de lujo”, escribió.

Ana Paula Consorte mostró su pasión por Flamengo

Otra de las figuras brasileñas en Perú que celebra la final de la Copa Libertadores 2025 fue Ana Paula Consorte. La pareja de Paolo Guerrero publicó una fotografía junto a sus tres hijos, luciendo orgullosamente las camisetas del Flamengo.

Además de la imagen familiar, la modelo brasileña compartió en sus historias un video desde el interior de un auto, donde se le ve junto con sus hijos camino al estadio Monumental.