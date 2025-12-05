Laura Spoya se quiebra en vivo tras desmentir infidelidad y exige respeto para su familia

Laura Spoya rompió su silencio entre lágrimas durante el reciente episodio del pódcast La Manada, donde leyó un extenso comunicado en respuesta a las especulaciones emitidas por el programa de Magaly Medina, que insinuó que la exreina de belleza habría sido infiel a su aún esposo, Brian Rullan, con su productor Abneer Robles.

“Una disculpa por mis ojitos vidriosos, he pasado una noche un poco rara… Me he demorado hasta las 3 de la madrugada redactándolo, para decir las palabras concretas. No voy a fingir demencia”, expresó al iniciar su mensaje, visiblemente afectada.

En su pronunciamiento, Spoya aclaró de manera firme la cronología de su separación para desmentir cualquier vínculo con terceras personas. Recordó que, aunque la ruptura se hizo pública en mayo de este año, ella informó a su entonces pareja que la relación había terminado en septiembre de 2023, “un mes antes del huracán”, tras un proceso desgastante que —según indicó— se arrastraba desde 2021.

“Nuestra ruptura no estuvo relacionada con terceras personas”, afirmó. Además, señaló que, por respeto al bienestar emocional de sus hijos, los motivos permanecerían en privado. “Ese límite es firme y responde a mi responsabilidad como madre. He mantenido una conducta prudente, no emitiré comentarios negativos sobre el padre de mis hijos. No aceptaré calumnias ni insinuaciones que cuestionen mi integridad como mujer y madre”, sostuvo.

Spoya reiteró que este “será su único pronunciamiento” y que no brindará más declaraciones por el bien de sus dos pequeños.

Abneer Robles negó haber tenido algo con Laura Spoya

Ante las insinuaciones que lo involucraban, Abneer Robles, productor del pódcast, también se manifestó para defender su nombre y el de su familia.

“El que se den a entender cosas que no son ciertas a mí también me afecta, porque yo también tengo familia, una esposa y una hija, y todo un entorno que se preocupa por el tema”, explicó.

El productor negó tajantemente cualquier conducta inapropiada y pidió a los medios dejar de especular: “A los medios de espectáculos, no van a encontrar nada, dejen de escarbar”.

Asimismo, destacó que su esposa mantiene una relación cercana y positiva tanto con Spoya como con los hijos de la conductora. “Tenemos química y hay confianza”, agregó.

Así confirmó Laura Spoya su separación con Brian Rullan

En mayo de este año, Laura Spoya anunció sorpresivamente su separación del empresario mexicano Brian Rullan. La noticia surgió tras los rumores de una crisis matrimonial, incluyendo las declaraciones de Israel Dreyfus, quien dijo haberla visto de fiesta con otro hombre.

“Voy a tratar de no quebrarme al momento de hablar porque no es fácil para mí. Voy a decir lo que siento, no tengo nada realmente preparado”, expresó, mientras intentaba contener el llanto y colocarse unos lentes oscuros.

Aunque suele considerarse una persona de carácter fuerte, la ex Miss Perú admitió que llegó al programa muy afectada. “Llegué hecha un mar de lágrimas, ustedes saben que soy una persona súper dura, un hueso bastante duro de roer, no lloro con facilidad, pero hay situaciones que me han sobrepasado por mucho”, afirmó.