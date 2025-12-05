“Si Jorge me dice 'vamos', voy”: Walter ‘Cachito’ Ramírez quiere seguir trabajando con JB incluso en otro canal

Walter ‘Cachito’ Ramírez, también conocido como ‘Cachito’, reveló que no le habían comunicado sobre el cambio de canal del programa humorístico de Jorge Benavides y mencionó que, hasta el momento, no sabe su futuro con el elenco ya que su contrato con JB termina el 31 de diciembre.

“No sé nada, me sorprendí al enterarme. Estoy con descanso médico porque me operaron de la vejiga, ya me han dado de alta y la otra semana me reincorporo a las grabaciones”, dijo a Trome.

Sin embargo, confesó que, si lo llaman para formar parte de Panamericana TV, no tendría problema:

“Me imagino que ahí recién me enteraré de todo porque no me han dicho nada. Mi contrato es hasta el 31 de diciembre, si Jorge me dice vamos, no tengo problema en ir a Panamericana. Igual estoy tranquilo y lo que vaya a suceder, sucederá”, afirmó.

Alfredo Benavides descarta unirse a JB en otro canal

Si bien ‘Cachito’ Ramírez sí está dispuesto a ir con Jorge Benavides y el elenco a Panamericana TV, Alfredo Benavides confirmó que no se unirá a ellos.

En conversación con el diario Trome, el humorista mencionó que no tiene pensado mudarse: “Ni muerto. Cuando el señor Jimmy Pflucker, nuevo dueño de canal 5, contrate a alguien que sepa de televisión, que me llame”.

Según Alfredo, no mantiene amistad con Susana Umbert quien será la encargada de liderar la estrategia de contenidos de Panamericana, a diferencia de Jorge y su esposa Karin Marengo.

¿Fue una buena decisión? “Ojalá que la decisión de mi cuñada (Karin) haya sido la correcta. Ojalá que se rodee de un buen equipo de producción, no de bailarines, ni de maquilladoras, sino de gente profesional que sepa de televisión”.