Pamela López sorprende al contar que recibió un mensaje de Christian Cueva por WhatsApp

Pamela López sorprendió al contar que recibió un mensaje vía WhatsApp de Christian Cueva. La trujillana de 38 años recalcó que, si bien no sabe sobre la situación laboral del futbolista y padre de sus hijos, este le escribió directamente a su celular.

“No sé de su vida, mis hijos tampoco. Me escribió el día de ayer. Me mandó un WhatsApp para decirme que quería ver a los bebés”, comenzó diciendo la influencer y empresaria.

En ese sentido, López recalcó que Christian Cueva está alejado de sus hijos y que ellos no hablan con él desde hace un tiempo.

“No los ve desde el 10 de noviembre. No los llama ni nada. Él no tiene conocimiento si mis hijos se enferman o si tienen una necesidad con urgencia. Nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación”, declaró en el set de Amor y fuego este viernes.

Por otro lado, Pamela consideró que dichos mensajes no fueron escritos por el exjugador de la selección peruana sino por sus abogados.

“Él me mandó un mensaje donde me dijo: 'Señora López'. Para mí, él no escribe. Las palabras no son de él. Lo conozco y sé que es una copia y pega de las personas que lo asesoran”, recalcó.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael.Fuente: Instagram

Pamela López afirma que sí puede hablar de Christian Cueva

Semanas atrás, el estudio Villaverde, encargado de la defensa legal de Christian Cueva, difundió un video en sus redes sociales, replicado también por Cueva, donde resaltó que el Poder Judicial emitió una orden que prohibía a Pamela López hablar públicamente del futbolista.

De acuerdo con el documento judicial, la orden buscaba poner fin a las alusiones constantes que la trujillana habría realizado sobre el jugador a través de redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación.

No obstante, Pamela López aclaró en Amor y fuego que sí puede hablar del padre de sus hijos en medios de comunicación y que la restricción solo es para no referirse al proceso legal que tienen ambos.

“La gente entendió que no podía hablar de él. Entendieron mal. Él salió a hablar y yo lo aclaré. La restricción no era solo para mí, sino que era para ambas partes. No podemos referirnos al proceso legal que mantenemos”, sostuvo.