Maricarmen Marín sobre los 11 años de relación con Sebastián Martins: "Comprendí el concepto del amor bonito"

Maricarmen Marín y Sebastián Martins llevan juntos 11 años.
Maricarmen Marín y Sebastián Martins llevan juntos 11 años. | Fuente: Instagram: Maricarmen Marín
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La cantante compartió en el musical Planchando el despecho cómo cambió su vida tras conocer al productor y padre de su hija Micaela.

Durante su participación en el musical Planchando el despecho, Maricarmen Marín recordó al público que lleva once años de relación con el productor Sebastián Martins, padre de su hija Micaela.

Antes de dedicarle unas palabras, la cantante hizo un breve repaso de su trayectoria artística para contextualizar en qué etapa de su vida conoció a su "amor bonito".

"Mis inicios en el mundo artístico fueron motivados por mi hermana Barbarita, ella siempre me apoyó. A los 13 años ya era la 'Charrita de Palao'", comentó, haciendo referencia a la urbanización de San Martín de Porres donde creció.

Desde entonces, llegaron un sinfín de oportunidades que no desaprovechó.

"Pasaron los años y vino el concurso 'Las caderas más movidas', los grupos, las giras, las telenovelas, el cine y la televisión, y fue ahí que conocí el verdadero amor", dijo en alusión a Martins.

Maricarmen Marín celebra once años de amor con Sebastián Martins

Maricarmen Marín explicó lo que significó la llegada de Martins a su vida y cómo descubrió una experiencia que nunca había vivido.

"Conocí a mi Sebastián y con él comprendí el concepto del amor bonito, la complicidad, el ser uno solo, y luego llegó mi hija Micaela, mi amor infinito. Este año vamos a cumplir once de relación y estamos felices", afirmó, según declaraciones reproducidas por Trome.

Marín también se animó a recordar una mala experiencia de su juventud, cuando mantuvo una "relación tóxica".

"Sí, el baterista aquel, mientras yo esperaba que me llamara porque estaba de gira, él andaba de gira, pero con otras y claro, sufrí", relató sin revelar su nombre.

Además de su testimonio, Maricarmen Marín interpretó los éxitos de su carrera musical, incluyendo los que popularizó durante su etapa en Agua Bella.

Tags
Maricarmen Marín Sebastián Martins Farándula

