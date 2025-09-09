Últimas Noticias
"La calle estaba sola para estos dos tórtolos": Chechito y Angye Zapata protagonizan cariñoso 'ampay'

Chechito y Angye Zapata
Chechito y Angye Zapata | Fuente: Instagram: Chechito / Instagram: Angye Zapata
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

De acuerdo con el programa de Magaly Medina, el cantante y la bailarina fueron captados dándose besos frente a un condominio en el distrito limeño de San Miguel.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La madrugada del domingo, las cámaras de Magaly TV, La Firme registraron unas imágenes que rápidamente pasaron a ser titulares en la farándula limeña. Sergio Romero, más conocido como Chechito, fue captado con la bailarina Angye Zapata, exintegrante de El Reventonazo de la Chola y expareja del salsero Josimar.

El seguimiento empezó tras una presentación del también conocido 'Bad Bunny de la cumbia' en un local de Independencia. El cantante, acompañado de su manager, abordó un vehículo rumbo al Callao. Luego, para sorpresa de "los urracos", del auto descendió Zapata junto al artista. 

En las imágenes se les ve compartiendo besos en plena calle, lo que confirma que entre ambos hay algo más que una simple amistad.

"Bueno, ahí están estas imágenes. Ahora nadie va a decir que no es Angie Zapata porque lo hemos verificado esta vez. Se hizo la verificación del caso y sí, era ella, y es Chechito", comentó Magaly Medina al presentar el informe, haciendo referencia al fallido ampay que días antes había anunciado y que supuestamente involucraba a Angye Zapata y al arquero Ángelo Campos.

La reacción de Angye Zapata tras su 'ampay' con Chechito

De acuerdo con el informe, eran las 5:10 de la madrugada del 7 de septiembre cuando se grabaron las imágenes; la bailarina habría sido quien tomó la iniciativa para darle el primer beso al cantante, seguido de un segundo más prolongado. Luego, ella ingresó a un condominio en San Miguel, que se presume sería su nuevo domicilio, mientras que el artista volvió a subir al auto para retirarse.

"Quizás por la hora, Chechito ni caso le hacía a sus fans que le pedían una foto. Subió 'de fresa' al auto de su manager con dirección al 'Yauca'. La calle estaba sola para estos dos tórtolos", se narra en la nota.

Ni Angye ni Chechito quisieron aclarar la situación. Ella, al ser abordada por las cámaras, reaccionó con nerviosismo y solo atinó a decir: "¡Qué miedo!", mientras que el cantante aún no se ha pronunciado al respecto.

"Bueno, ahí están estas imágenes. Un nuevo romance en la farándula. La gente está tan enamoradiza. Estamos entrando a la primavera, el mes del amor", bromeó Medina.

El ampay no ha pasado desapercibido debido al historial sentimental de ambos. Zapata fue vinculada previamente con los futbolistas Martín Távara y Bryan Reina, además de otros personajes.

En tanto, el joven intérprete de cumbia ya había sido relacionado con Leslie Shaw, Daniela Takire, Roxana Molina y hasta con dos mujeres que disputaron públicamente su amor.

Chechito Angye Zapata Magaly Medina

