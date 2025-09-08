Jossmery Toledo reveló su deseo de convertirse pronto en madre: "Quiero tener una hija"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jossmery Toledo quiere convertirse en madre. La popular modelo y exchica reality sorprendió al asegurar que se encuentra lista para tener una hija a pesar de estar soltera, según contó ella misma en un live en Instagram días atrás.

La expolicía e influencer confirmó que buscará concebir un bebé sin dar detalles de cómo piensa hacerlo. “Quiero tener una hija, estoy manifestando que voy a tener una niña, sí o sí quiero que sea mujer”, sostuvo la exintegrante de Esto es guerra.

Por otro lado, Jossmery aclaró que se tatuó recientemente para ocultar una cicatriz que se hizo en sus actividades como miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y no para ocultar un tatuaje de una expareja como se especulaba.

“Me estoy haciendo un tigre de bengala para tapar una cicatriz que es de un accidente de tránsito cuando estaba en el Escuadrón Fénix (…) Me hice diez mil láseres y no se borra, el doctor me dijo que no se iba a borrar, por eso ahora me lo están tapando y si no les gusta, qué pena”, explicó.

En otro momento, comentó que se hará una próxima operación en su nariz. “A la gente no le gusta mi ñata, a mí tampoco, la verdad, así que me voy a cerrar los huecos (cornetes). Pero no haré nada con mi voz, no soy cantante, por eso no me importa si mi voz se escucha bien o mal”, mencionó Toledo, según informó Trome.

Jossmery Toledo fue vinculada con los futbolistas Jean Deza, Christopher Olivares y Kluiverth Aguilar. | Fuente: Instagram

Jossmery Toledo fue vista con Kluiverth Aguilar en salida nocturna

En junio de este año, Jossmery Toledo fue vista en un establecimiento recreativo en Miraflores en compañía de un grupo de amigos, entre ellos el futbolista peruano Kluiverth Aguilar, actual jugador del Lommel SK de Bélgica.

Las cámaras del programa Magaly TV: La firme llegaron hasta el mencionado lugar, donde captaron a la expolicía disfrutando de una partida de billar.

Es importante mencionar que si bien no se registraron gestos de afecto ni actitudes comprometedoras entre ambos. Jossmery permaneció al lado del exjugador de Alianza Lima al momento de salir del local.

Jossmery Toledo fue sindicada de ser causante de la separación de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes. | Fuente: Instagram

Jossmery Toledo y su vínculo con futbolistas

No es la primera vez que Jossmery Toledo es captada con otros personajes relacionados al deporte, en otras ocasiones fue vinculada sentimentalmente con otros futbolistas como Christopher Olivares, Jean Deza y Paolo Hurtado.

Hace poco, la influencer conversó con el creador de contenido Giancarlo Granda y reveló que, tras sus decepciones con parejas peruanas, estaba decidida a buscar el amor fuera del país.

"¿Qué más voy a hacer? Tengo que viajar pues, encontrar mi marido por allá porque acá sale duro. En verdad he intentado salir con otro tipo de chicos, mi primo es testigo, pero me ha ido mal", declaró en esa ocasión.